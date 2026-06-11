泰勒絲穿凱特王妃愛牌　化身精緻娃娃致敬《玩具總動員5》女牛仔

▲泰勒絲身穿Erdem 2026秋季系列洋裝出席《玩具總動員5》洛杉磯首映會。（圖／CFP）

記者陳雅韻／台北報導

流行樂壇天后泰勒絲（Taylor Swift）即將在7月3日與球星凱爾西（Travis Kelce）於紐約麥迪遜廣場花園舉辦世紀婚禮，在此之前她工作不停歇，日前現身於洛杉磯舉辦的《玩具總動員5》（Toy Story 5）首映會，當晚她選穿英國凱特王妃愛牌Erdem 2026年秋冬系列的平口迷你連身裙，造型宛如精緻的洋娃娃，向她最喜愛的牛仔女郎角色「翠絲」致敬。



泰勒絲出席《玩具總動員5》首映會所穿的Erdem俏麗洋裝，於馬甲上身點綴著蝴蝶結與各式花卉布料接縫，下身則銜接具雕塑感的抽絲毛邊裙擺，出自設計師Erdem Moralioglu品牌創立20周年大秀，展現出恰到好處的浪漫與懷舊氛圍。





▲泰勒絲表演為《玩具總動員5》歌曲時，穿著黃色的Oscar de la Renta 2026春夏系列洋裝。（圖／翻攝pixar IG）

而在首映會中的表演，泰勒絲換上要價約27萬元的Oscar de la Renta春夏系列黃色禮服，上身點綴著閃亮的立體花卉，展現華美風格，她與傳奇音樂人蘭迪紐曼一同表演經典曲目《You've Got A Friend in Me》，她也獻唱為這部動畫電影原聲帶創作的全新歌曲《I Knew It, I Knew You》，創作靈感正是她最著迷的牛仔女娃娃翠絲在《玩具總動員》系列中的情感旅程。

