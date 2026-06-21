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林口在地美食不私藏　早午餐、歐陸法餐、特色咖啡廳每間都超高人氣

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文／MENU美食誌

誰說林口是美食沙漠，早午餐、歐陸法餐、特色咖啡廳，每間都超高人氣。

がんこ莞固和食Ganko林口總店
新北市林口區

以木製裝潢打造出日式風格，主打季節懷石料理、會席料理，餐點提供品項多元，鰻魚飯、定食、懷石料理、鍋物、生魚片，不同季節還推出期間限定料理。

▲林口美食 。（圖／美食誌提供）

▲。（圖／美食客歡美提供）

Söt cafe Förest 浮島森
新北市林口區

採用大量木質建材，搭配大片落地窗，低調中帶著奢華質感，提供特色歐式料理和咖啡甜點，推薦浮島豐盛、莓果漢堡排可頌、醬烤雞腿、法式布里歐、炙燒黑糖拿鐵。

▲林口美食 。（圖／美食誌提供）

▲。（圖／美食客Bonnie提供）

早早來吃
新北市林口區

座落在文化廣場公園旁，從早上6點半賣到下午2點，主打台味炒麵、三明治吐司、漢堡、台味點心、酥皮蛋餅，推薦炒麵、港式蘿蔔糕、炸湯圓、芋泥地瓜圓、鹹酥雞、荷蘭小鬆餅。

▲林口美食 。（圖／美食誌提供）

▲。（圖／美食客珊蒂享吃提供）

JK STUDIO義法餐廳
桃園市中壢區

斥資千萬裝潢打造，比照飯店內餐廳規格設計，主打適合全年齡層的歐陸料理，推薦板煎雞腿黑松露燉飯、法式小羔羊肩排、M9澳洲和牛菲力、板煎豬里肌佐奶油蘑菇、波士頓龍蝦麵。

▲林口美食 。（圖／美食誌提供）

▲。（圖／美食客Ellen提供）

想 林口
新北市林口區

大片弧形落地窗，搭配大量的熱帶植栽，供應早午餐、沙拉、燉飯、排餐、輕食、飲品，推薦鮭魚粉紅醬毒癮細扁麵、香煎骰子牛茄汁燉飯、西班牙油悶大蒜鮮蝦 、干邑龍蝦汁海鮮燉飯。

▲林口美食 。（圖／美食誌提供）

▲。（圖／美食客9annaʕ •ᴥ•ʔ提供）

Walk In Cafe
新北市林口區

位在巷弄內的獨棟咖啡館，挑高寬敞空間搭配綠色植物造景，提供自家烘培咖啡、甜點、早午餐、套餐，推薦印度風慢燉咖哩牛、法式多蜜茄汁紅酒燉牛肉、白雪伯爵、原味鍋煮奶茶。

▲林口美食 。（圖／美食誌提供）

▲。（圖／美食客鬍子先生美食吃透透提供）

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※本文圖片版權為《MENU 美食誌》所有並授權提供《ET FASHION》，請勿任意翻攝以免侵權。

關鍵字： 美食誌, 福隆, 貢寮, 國際沙雕藝術節, 美食

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美食誌, 林口, 美食

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