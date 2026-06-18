fb ig video search mobile ETtoday

蔡依林《Pleasure》專輯入圍金曲九項大獎　4首熱門歌曲推薦一聽就上癮

>

文／人物誌

第37屆金曲獎已於五月中正式公佈入圍名單，大家的「媽咪」Jolin蔡依林，以去（2025）年發行的專輯《Pleasure》一路闖入九個獎項，令歌迷們興奮不已，也希望能在難得的盛典中，看見偶像的演出。

《Pleasure》專輯與前一張《Ugly Beauty》相隔七年的時間，Jolin和製作團隊投入所有心力，從歌曲編排、舞蹈設計到MV畫面、視覺表現，一步步呈現整張專輯的脈絡與特色，每首歌皆有不同的風格表現，推薦四首專輯中的歌曲，一同期待頒獎典禮的到來！

1. 〈Pillow〉

“Baby, you're my pillow, pillow, pillow

Pillow, pillow, pillow

大喊大叫 都唱給你聽

罰你說說愛”

有別於強烈的舞曲，這首〈Pillow〉使用R&B編曲，將枕頭化作對於愛人的描述，彼此之間的甜蜜、纏綿、情緒上的互動，我們在面對所愛之人時的各種心情和態度，就像無條件接納自己的枕頭，可以包容不同面向的自己；而枕頭那柔軟舒適的感覺，也暗指對於情慾上的渴望。

2.〈Woman’s Work〉

“Can you satisfy and fantasize it?

Can you keep up?“

自古至今，女性始終難以跳脫某些層面的社會框架，從過去的迎合、犧牲奉獻，到近幾年女力話題的討論，正一點一滴地，試圖打破長時間的束縛。Jolin曾在專訪中表示，無論是社會對父母角色的雙標，或者各種暗諷女性「保鮮期」的字眼都難以消滅，她希望能透過專輯中的「隱形符號」，鼓勵大家走出自己的路，這首〈Woman’s Work〉正是為女性的發聲。

3.〈Fish Love〉

”依稀記得你的愛像釣魚

上勾後撤離愛意的眼睛

把愛當作遊戲 撒下毒藥慣性

依稀記得愛讓你受歡迎 愛讓我死去”

這首唯美的歌曲，MV特別遠赴杜拜拍攝，也是整張專輯中Jolin第一首錄製的歌曲。愛情裡，究竟是給予還是索求？兩個人的關係如何走得長穩，不只是天時地利人和，更重要的是自己本身是用什麼樣的態度來看待這段感情。在愛的世界裡，比起不斷地要求愛、索取愛，也許主動的給予和付出，才是真正的愛。

4. 〈Pleasure〉

“黑暗中 如影蛇行

七情六慾

五味雜陳

不四不三

兩面一體

罪惡快感”

還記得，當時專輯首波主打歌〈Pleasure〉一釋出，大批歌迷完全驚豔不已！以「七宗罪」為故事核心，看著MV裡的Jolin在修羅戰場中表現人性的各種黑暗面貌，深刻展現藏在人們心裡的盲目和複雜，搭配她拿手的舞蹈表現，讓人一聽再聽，落入那迷幻又闇黑的漩渦中。

隨著今年度金曲獎頒獎典禮即將到來，許多人都在猜這次媽咪是否能夠破記錄，一次拿得九項大獎！無論如何，這張專輯的用心，是大家有目共睹的，也期待Jolin可以不時推出新曲，再次帶來令人驚艷的作品。

延伸閱讀

潘越雲 45 年歌唱生涯的藝術與異數

蔡依林新作《Pleasure》MV 震撼上架 視覺隱喻剖析慾望

※本文由人物誌授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：

人物誌, 第37屆金曲獎, 金曲獎, 蔡依林

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

許光漢BOUCHERON耳環當胸針用

許光漢BOUCHERON耳環當胸針用

PRADA夏日草編托特包超欠買

PRADA夏日草編托特包超欠買

凱莉珍娜奢華愛馬仕牆曝光

凱莉珍娜奢華愛馬仕牆曝光

車用擴香5選！找到你最愛的氣息

車用擴香5選！找到你最愛的氣息

投資金條掌握3原則防踩雷

投資金條掌握3原則防踩雷

單手就能戴G-SHOCK　運動更方便

單手就能戴G-SHOCK　運動更方便

宋慧喬疊戴百萬元CHAUMET鑽戒遊法國

宋慧喬疊戴百萬元CHAUMET鑽戒遊法國

香水怎麼噴？5個錯誤別犯

香水怎麼噴？5個錯誤別犯

GD美甲配珠寶超閃耀

GD美甲配珠寶超閃耀

CORTIS雙帥同框香奈兒工坊大秀

CORTIS雙帥同框香奈兒工坊大秀

ET Fashion

推薦閱讀

最會隱藏情緒星座Top 3！第一名表面風平浪靜　最親的人都猜不透

最會隱藏情緒星座Top 3！第一名表面風平浪靜　最親的人都猜不透

最常把壞情緒留給家人的星座Top 3！第一名好脾氣是裝的　壓力全丟回家

最常把壞情緒留給家人的星座Top 3！第一名好脾氣是裝的　壓力全丟回家

長大後朋友變少很正常！小心3種關係正在偷走你的能量

長大後朋友變少很正常！小心3種關係正在偷走你的能量

一旦愛上就難分難捨的三大星座配對！TOP 1像朋友也像戀人快樂又幸福 北部粽、南部粽誰熱量高？營養師揭端午吃粽不發胖5大關鍵 嬌蘭車用擴香美到像精品配件！3大品牌把高級香氛搬進車內 達人教對應夏季「2大吃電怪獸」　靠3招最多省下數百元 比起顏值更能持續心動的三個特質！正向幽默、專注認真都很吸引人 社恐人必學！7個超實用「心理學小技巧」輕鬆應對職場 個性超反骨的三大星座！TOP 1規則越死越想挑戰　絕不盲從跟風

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面