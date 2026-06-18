蔡依林《Pleasure》專輯入圍金曲九項大獎　4首熱門歌曲推薦一聽就上癮

文／人物誌

第37屆金曲獎已於五月中正式公佈入圍名單，大家的「媽咪」Jolin蔡依林，以去（2025）年發行的專輯《Pleasure》一路闖入九個獎項，令歌迷們興奮不已，也希望能在難得的盛典中，看見偶像的演出。

《Pleasure》專輯與前一張《Ugly Beauty》相隔七年的時間，Jolin和製作團隊投入所有心力，從歌曲編排、舞蹈設計到MV畫面、視覺表現，一步步呈現整張專輯的脈絡與特色，每首歌皆有不同的風格表現，推薦四首專輯中的歌曲，一同期待頒獎典禮的到來！

1. 〈Pillow〉



“Baby, you're my pillow, pillow, pillow

Pillow, pillow, pillow

大喊大叫 都唱給你聽

罰你說說愛”

有別於強烈的舞曲，這首〈Pillow〉使用R&B編曲，將枕頭化作對於愛人的描述，彼此之間的甜蜜、纏綿、情緒上的互動，我們在面對所愛之人時的各種心情和態度，就像無條件接納自己的枕頭，可以包容不同面向的自己；而枕頭那柔軟舒適的感覺，也暗指對於情慾上的渴望。

2.〈Woman’s Work〉



“Can you satisfy and fantasize it?

Can you keep up?“

自古至今，女性始終難以跳脫某些層面的社會框架，從過去的迎合、犧牲奉獻，到近幾年女力話題的討論，正一點一滴地，試圖打破長時間的束縛。Jolin曾在專訪中表示，無論是社會對父母角色的雙標，或者各種暗諷女性「保鮮期」的字眼都難以消滅，她希望能透過專輯中的「隱形符號」，鼓勵大家走出自己的路，這首〈Woman’s Work〉正是為女性的發聲。

3.〈Fish Love〉

”依稀記得你的愛像釣魚

上勾後撤離愛意的眼睛

把愛當作遊戲 撒下毒藥慣性

依稀記得愛讓你受歡迎 愛讓我死去”

這首唯美的歌曲，MV特別遠赴杜拜拍攝，也是整張專輯中Jolin第一首錄製的歌曲。愛情裡，究竟是給予還是索求？兩個人的關係如何走得長穩，不只是天時地利人和，更重要的是自己本身是用什麼樣的態度來看待這段感情。在愛的世界裡，比起不斷地要求愛、索取愛，也許主動的給予和付出，才是真正的愛。

4. 〈Pleasure〉

“黑暗中 如影蛇行

七情六慾

五味雜陳

不四不三

兩面一體

罪惡快感”

還記得，當時專輯首波主打歌〈Pleasure〉一釋出，大批歌迷完全驚豔不已！以「七宗罪」為故事核心，看著MV裡的Jolin在修羅戰場中表現人性的各種黑暗面貌，深刻展現藏在人們心裡的盲目和複雜，搭配她拿手的舞蹈表現，讓人一聽再聽，落入那迷幻又闇黑的漩渦中。

隨著今年度金曲獎頒獎典禮即將到來，許多人都在猜這次媽咪是否能夠破記錄，一次拿得九項大獎！無論如何，這張專輯的用心，是大家有目共睹的，也期待Jolin可以不時推出新曲，再次帶來令人驚艷的作品。

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