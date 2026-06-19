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近期3部亞洲驅魔影劇重塑惡鬼與神明　《乩身》、《破墓》必看

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文／人物誌

「驅魔」一直是影視文化中的經典題材，其神秘、恐怖令許多觀眾嚮往，過往西方神父驅魔的電影，成為經典並影響後世作品；如今，因應各地文化的不同，亞洲地區分別推出屬於自己的驅魔作品，這篇文章將針對三部出色的台、韓驅魔影劇，從驅魔手法及文化結合，道出作品成功的關鍵。

1.《乩身》

臺灣奇幻影集《乩身》，由《功夫》柯震東、《96分鐘》王柏傑、《夜校女生》陳姸霏聯手主演，柯震東在劇中飾演三太子乩身「韓杰」，一旦收到三太子的指示，便得替祂處理危害人間的惡鬼、蠱惑人心的宗教神棍，最終更須面對即將重返人間的魔王「六梵」。除了華麗的主演陣容，《影后》薛仕凌、《周處除三害》陳以文展現邪魅演技，出演反派帶來壓迫感十足的表現。

▲台劇《乩身》。（圖／ Netflix）

《乩身》最主要的驅魔方法，簡而言之就是全靠「打」，韓杰將運用三太子給予的法寶，拳、棍交加的方式打退惡鬼，加上作品中完善的神鬼世界觀，使神明、乩身、凡人，三界的互動嚴謹且有趣。劇集高規格的特效、流暢武打動作，打造臺灣味十足的奇幻動作影集，期待原作剩下未講完的故事，能夠順利推出第二、三季來將其完善。

《Girigo：奪命許願》

Netflix原創韓劇《Girigo：奪命許願》，由《榮耀：她們的法庭》全昭映、《歡迎回到三達里》姜美娜、《喀喀喀喀》白善浩主演。劇集以受詛咒的手機APP「Girigo」為核心，凡向其許願者便會心想事成，但事成後將付出性命作為代價，高中生世雅、建宇、娜莉三人，也因好友的推薦而受該APP的詛咒，絲毫沒有靈能力的三人，只好尋找深山巫堂的庇護。

▲韓劇《Girigo：奪命許願》以受詛咒的手機APP為核心。（圖／Netflix）

《Girigo：奪命許願》以傳統朝鮮巫教為驅魔手段，包含跳神儀式、陰陽跨界的奇幻手法，面對新型態的詛咒，巫堂立即察覺手機即是詛咒的載體，抽絲剝繭後更發現多年前的校園血案。劇中最有觀眾緣的，莫過於《魷魚遊戲3》盧載沅出演的巫堂助手「鈴鐺」，不僅法力高強帶給觀眾安心感，也作為大部分笑料擔當，讓壓抑恐怖的劇集氛圍得到一些緩解。

《破墓》

韓國驚悚電影《破墓》，集結《原罪犯》崔岷植、《鬼怪》金高銀、《機密同盟》柳海真、《黑暗榮耀》李到晛主演。電影以深受詛咒所苦的韓裔富豪家拉開序幕，為了解開詛咒，重金聘請年輕巫堂「花林」與弟子「峯吉」追查原因，並在風水師「尚德」協助之下，發現一切皆與祖墳風水有關，並立即決定挖開不祥墳墓，卻不料墳墓之下潛藏著比怨靈更可怕的詛咒。

▲韓國驚悚電影《破墓》。（圖／ 《破墓》 劇照）

《破墓》結合韓國巫俗、風水地理、移葬儀式與「跳大神」等傳統薩滿信仰，加上受日本高壓統治的慘痛歷史，使該電影成為韓國影史最具代表性的靈異恐怖片之一。影后金高銀飾演的巫堂，透過祭祀儀式與亡靈溝通，而風水師則從土地、祖墳方位找到災厄源頭，驅魔過程增添懸疑燒腦的元素，並以傳統信仰結合與歷史的對話，使作品兼顧娛樂性及內容深度。

延伸閱讀

從《三個奶爸一個娃》到《鬼哭神嚎》，你聽過這些都市傳說嗎？

《乩身》：柯震東化身太子爺乩身，攜手楊銘威、陳姸霏力抗惡鬼魔王重返人間！

※本文由人物誌授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：

人物誌, 劇集, 驅魔, 亞洲影劇

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