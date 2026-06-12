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LV融入申敏兒日常　混搭寶石戒好時髦

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▲申敏兒 。（圖／翻攝IG）

▲申敏兒疊戴LV Color Blossom系列戒指，露出俏皮表情。（圖／翻攝illusomina IG）

記者陳雅韻／台北報導

南韓女星申敏兒去年底與金宇彬結婚，婚後事業運依然很旺，今年1月正式成為LV（Louis Vuitton，路易威登）品牌大使，因此LV服裝大秀或高級珠寶展總有她的身影，而LV豐富多元的商品也融入她的日常，近日她畫著簡單的淡妝、穿著簡潔的白襯衫，疊搭多款Color Blossom系列戒指，時髦有型。

LV於2015年推出Color Blossom珠寶系列，以繽紛色彩致敬喬治威登於1896 年設計的Monogram花卉圖案，多年來延伸出不同彩色寶石或珍珠母貝款式，藉由寶石柔美圓潤的線條為經典圖騰增添立體美感。申敏兒巧搭鑲嵌珍珠母貝或紅玉髓的Mini Sun與Mini Star戒指，交錯混搭流露活潑氣息，她也擺出俏皮表情秀戒指，相當可愛。

▲申敏兒 。（圖／翻攝IG）

▲申敏兒是LV大使，出席南韓舉辦的Monogram 130周年活動。（圖／翻攝illusomina IG）

除了深受LV寵愛，膚質絕佳的她也受法國保養品牌蘭蔻（Lancôme）青睞，邀她擔任品牌大使，她結婚時的絕美妝容就是由蘭蔻彩妝助攻，站在小她5歲的金宇彬身旁，凍齡美貌令人驚豔。

▲申敏兒 。（圖／翻攝IG）

▲申敏兒同時是蘭蔻品牌大使。（圖／翻攝illusomina IG）

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關鍵字：

申敏兒, LV, Louis Vuitton, 路易威登, 蘭蔻

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