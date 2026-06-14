Snow Peak攜手BT21打造戶外宇宙風　雪峰鈦杯絨毛鑰匙圈好可愛

▲SNOW PEAK I BT21」限定聯名系列。（圖／品牌提供）

記者蔡惠如／綜合報導

戶外品牌 Snow Peak 近期首度與人氣 IP BT21 合作，推出「SNOW PEAK I BT21」限定聯名系列。該系列以「BT21宇宙星球」為靈感，將品牌簡約自然的戶外機能剪裁與大地色系，融入 KOYA、RJ、SHOOKY、MANG、CHIMMY、TATA、COOKY 七位角色的趣味角色，全系列包含女款、男款與童裝 T 恤，還有用品牌經典雪峰鈦杯造型，推出的絨毛鑰匙圈，實在可愛到不行！

雪峰鈦杯造型絨毛鑰匙圈，以 Snow Peak 最經典、主打輕巧堅固的露營雪峰鈦金屬杯為靈感，在設計上玩起反差萌，將硬核的戶外裝備轉化為觸感柔軟的療癒絨毛小物。每只杯子裡都裝著不同的聯名角色，細節上還繡有品牌經典的標誌，相當適合品牌愛好者作為日常陪伴感的小物收藏，售價 900 元。

聯名系列服飾則主打簡約大方的剪裁與舒適材質，提供完整的版型與色系。包括男女款以及童裝系列，半短版短袖 T 恤、圖案短袖 T 恤以及童裝圖案短袖 T 恤等，背面將七位宇宙明星與大大的 Snow Peak 字樣巧妙排列，帶出充滿想像力的冒險氛圍，售價 1,590 元。「SNOW PEAK I BT21」系列於 6／11 正式在全台指定通路上市。

可愛療癒風席捲全球，星巴克絕對不會袖手旁觀，近期因應夏天來臨推出的耍廢系列周邊，裡面默默有亮點，類似像 JellyCat 的咖啡樹設計，加上慵懶的可愛樹懶，根本就可愛爆表，其他還有吐司裝扮 MINI 熊寶寶專屬金星兌換禮，每個都 Cute 到不行，星迷們手刀衝起來。

呼應時下年輕族群熱愛包包掛飾與療癒小物風潮，星巴克全新推出造型鑰匙圈系列，將咖啡元素結合可愛角色設計，打造兼具潮流感、話題性與收藏價值的隨身配件。「抱抱咖啡樹懶鑰匙圈」超可愛的表情，還有個迷你樹懶相伴，柔軟毛絨材質的「咖啡雙豆相伴鑰匙圈」，以立體造型搭配金屬吊環設計，輕鬆點綴包款、鑰匙與日常穿搭。

此外，星巴克針對星禮程金星會員，也推出多款專屬兌換商品，包括可愛小熊、吐司裝扮 MINI 熊寶寶，以及包包掛飾與迷你收納小包，打造兼具話題性與收藏價值的限定系列。一樣走療癒系吊飾設計的「三明治小熊收納小包」，有趣外型還可收納隨身小物；「吐司裝扮 MINI 熊寶寶組」、「星巴克杯造型筆記本組」及「午睡無尾熊 TOGO 冷水杯」等商品，也以趣味設計與實用機能兼具的特色，讓會員開心入手。