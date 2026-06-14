抹茶再度走紅！4個好處早晨醒腦、午後放鬆　連拍照都療癒

文／人物誌

這陣子，社群平台上又開始出現一波抹茶熱潮，不管是咖啡廳新品還是居家DIY飲品，抹茶總能吸引大家拍照打卡、分享日常。

那為什麼抹茶會再次受到歡迎呢？除了它的綠色外表療癒人心外，抹茶本身的健康與儀式感，也成了大家愛上它的原因。

▲（圖／pexels，下同）



早晨的儀式感：刷一杯抹茶給自己

許多人喜歡在早晨泡一杯抹茶，慢慢攪拌至起泡，再坐下來享受這段屬於自己的時光。抹茶的泡製過程雖簡單，卻帶有一種儀式感，讓忙碌的生活瞬間慢下來。對不少上班族或學生而言，早晨的這杯抹茶，不僅是提神的飲品，更像是一種自我關愛的小儀式，提醒自己今天可以平靜而專注地開始。

抹茶的好處：健康與美味兼具



除了外觀和儀式感，抹茶本身也有不少健康優勢，這也是它受到大家喜愛的原因之一。以下列出幾點簡單的好處：

1. 提神醒腦

抹茶含有咖啡因，但與咖啡不同，它還含有一種叫做「茶氨酸」的氨基酸，可以讓精神保持清醒的同時，減少焦躁感，是早晨或下午需要專注時的好幫手。

2. 抗氧化力高

抹茶是將整片茶葉磨成粉末飲用，因此比一般茶葉保留更多的抗氧化物質，有助於對抗自由基，延緩老化，讓皮膚看起來更健康。

3. 幫助代謝

有研究指出，抹茶中的兒茶素可能有助於促進新陳代謝，對維持體態與健康飲食有一定幫助。

4. 心情放鬆

抹茶泡製與品飲過程中，茶香與茶氨酸的結合，可以帶來一種微妙的放鬆感，適合在壓力大或心情緊繃時享用。

為什麼大家都愛拍照打卡？

除了健康好處，抹茶的顏色與造型也非常討喜。翠綠的粉末、細膩的泡沫，甚至加上牛奶或甜點點綴，都很適合拍照分享。再加上社群文化的推波助瀾，大家看到別人刷抹茶，也會想自己動手做一杯，不知不覺中形成了一種流行。

不過，抹茶之所以能再度紅起來，不只是因為顏色或流行，更因為它簡單、健康，還帶有一點生活儀式感。無論是早晨醒腦、午後放鬆，或是拍照打卡，抹茶都能為日常帶來小小的幸福感。改天，不妨自己泡一杯抹茶，慢慢享受屬於自己的綠色時光吧。

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