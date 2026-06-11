fb ig video search mobile ETtoday

減脂卡關、一直想吃甜食？營養師：原因可能出在你的睡眠

>

▲▼減脂卡關？營養師：原因可能出在你的睡眠 。（AI協作圖／記者曾怡嘉製作，經編輯審核）

▲睡眠充足與否會影響減脂效率。（圖／AI協作圖／記者曾怡嘉製作，經編輯審核）

記者曾怡嘉／綜合報導

許多人把減脂重點放在飲食控制和運動訓練上，卻忽略了睡眠的重要性。營養師杯蓋指出，睡眠不足不只是隔天精神變差而已，長期下來甚至可能影響食慾、脂肪代謝和運動表現。當你發現自己越來越難抗拒炸物甜食、運動成果停滯不前時，問題或許不是不夠努力，而是睡得不夠。

#熬夜後特別想吃炸雞和甜點

不少人都有經驗，熬夜隔天特別想喝手搖飲、吃蛋糕或炸物。營養師表示，睡眠不足時，大腦負責控制衝動與做決策的區域活性可能下降，因此更容易受到高熱量食物誘惑。這也是為什麼有些人平常飲食控制得不錯，但只要熬夜幾天，就開始頻繁破戒。

#有運動卻瘦不下來

每天認真運動，體脂卻始終沒有明顯下降，是不少減脂族群的共同困擾。營養師指出，睡眠不足時，壓力荷爾蒙可能維持在較高狀態，身體也更傾向保存能量。即使維持原本的運動頻率，減脂效率仍可能受到影響。

#明明吃一樣，卻越來越容易餓

你是否發現，睡不飽的日子總是特別容易嘴饞？睡眠與飽足感其實息息相關。當睡眠不足時，身體調節飢餓與飽足訊號的機制可能受到影響，讓人更容易產生飢餓感，即使吃下和平常一樣的份量，仍覺得不夠滿足。

▲▼減脂卡關？營養師：原因可能出在你的睡眠 。（AI協作圖／記者曾怡嘉製作，經編輯審核）

#越渴望高熱量食物，其實是大腦在求救

當身體缺乏睡眠時，大腦會傾向尋找能快速提供能量的食物來源。而高糖、高油脂食物往往最符合這項需求，因此熬夜後特別想吃甜食、炸物，並不是單純貪吃，而是身體正在試圖彌補能量不足帶來的消耗。

#運動課表沒變，進步卻變少了

許多人以為進步來自訓練本身，但其實恢復同樣重要。營養師指出，睡眠是肌肉修復與身體恢復的重要時間。當睡眠不足時，力量表現、反應速度與恢復效率都可能受到影響，因此即使維持相同訓練量，也可能出現停滯不前的狀況。有些人為了追求成果，增加運動頻率和訓練時間，卻忽略了休息的重要性。事實上，身體是在恢復過程中逐漸適應並進步。如果長期熬夜、睡眠不足，即使投入更多時間訓練，也未必能換來更好的成果。

許多人把睡覺視為休息，但對身體來說，睡眠更像是一段修復時間無論是控制體重、提升體態還是維持健康，充足睡眠都是不可忽略的一環。當飲食和運動都已經做到位，卻仍看不到成果時，也許該優先調整的，不是課表，而是提醒你該早點睡覺了。

關鍵字：

標籤:**睡眠不足, 減脂困難, 健康飲食, 運動表現, 熬夜習慣

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

許光漢BOUCHERON耳環當胸針用

許光漢BOUCHERON耳環當胸針用

PRADA夏日草編托特包超欠買

PRADA夏日草編托特包超欠買

凱莉珍娜奢華愛馬仕牆曝光

凱莉珍娜奢華愛馬仕牆曝光

車用擴香5選！找到你最愛的氣息

車用擴香5選！找到你最愛的氣息

投資金條掌握3原則防踩雷

投資金條掌握3原則防踩雷

單手就能戴G-SHOCK　運動更方便

單手就能戴G-SHOCK　運動更方便

宋慧喬疊戴百萬元CHAUMET鑽戒遊法國

宋慧喬疊戴百萬元CHAUMET鑽戒遊法國

香水怎麼噴？5個錯誤別犯

香水怎麼噴？5個錯誤別犯

GD美甲配珠寶超閃耀

GD美甲配珠寶超閃耀

CORTIS雙帥同框香奈兒工坊大秀

CORTIS雙帥同框香奈兒工坊大秀

ET Fashion

推薦閱讀

最常把壞情緒留給家人的星座Top 3！第一名好脾氣是裝的　壓力全丟回家

最常把壞情緒留給家人的星座Top 3！第一名好脾氣是裝的　壓力全丟回家

以為很健康其實熱量爆表！營養師揭「5種豆腐」熱量差很大

以為很健康其實熱量爆表！營養師揭「5種豆腐」熱量差很大

汶萊王子妃穿小碎花母女裝好甜　精選頂級童裝寵小公主

汶萊王子妃穿小碎花母女裝好甜　精選頂級童裝寵小公主

職業倦怠還是真的該離職？出現3徵兆別硬忍　第一點很多人都誤會 剛交往先不要做的3件事　戀愛的美好在於慢慢推進、絕對不能心急 私密處反覆不舒服？問題可能不是不夠乾淨，而是這5個習慣 不滑不行！3個方法戒掉「手機成癮」　用小事填補空白時間 還沒發生就先焦慮？3個練習停止過度擔憂，把力氣留給重要的事 明明換了清爽保養，膚況卻更差？夏季保養3大地雷一次看 「Jelly Bag果凍包」爆紅　田小娟、IVE師妹團都在背！必買品牌一次看

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面