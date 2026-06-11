減脂卡關、一直想吃甜食？營養師：原因可能出在你的睡眠

▲睡眠充足與否會影響減脂效率。（圖／AI協作圖／記者曾怡嘉製作，經編輯審核）

記者曾怡嘉／綜合報導

許多人把減脂重點放在飲食控制和運動訓練上，卻忽略了睡眠的重要性。營養師杯蓋指出，睡眠不足不只是隔天精神變差而已，長期下來甚至可能影響食慾、脂肪代謝和運動表現。當你發現自己越來越難抗拒炸物甜食、運動成果停滯不前時，問題或許不是不夠努力，而是睡得不夠。

#熬夜後特別想吃炸雞和甜點

不少人都有經驗，熬夜隔天特別想喝手搖飲、吃蛋糕或炸物。營養師表示，睡眠不足時，大腦負責控制衝動與做決策的區域活性可能下降，因此更容易受到高熱量食物誘惑。這也是為什麼有些人平常飲食控制得不錯，但只要熬夜幾天，就開始頻繁破戒。

#有運動卻瘦不下來

每天認真運動，體脂卻始終沒有明顯下降，是不少減脂族群的共同困擾。營養師指出，睡眠不足時，壓力荷爾蒙可能維持在較高狀態，身體也更傾向保存能量。即使維持原本的運動頻率，減脂效率仍可能受到影響。

#明明吃一樣，卻越來越容易餓

你是否發現，睡不飽的日子總是特別容易嘴饞？睡眠與飽足感其實息息相關。當睡眠不足時，身體調節飢餓與飽足訊號的機制可能受到影響，讓人更容易產生飢餓感，即使吃下和平常一樣的份量，仍覺得不夠滿足。

#越渴望高熱量食物，其實是大腦在求救

當身體缺乏睡眠時，大腦會傾向尋找能快速提供能量的食物來源。而高糖、高油脂食物往往最符合這項需求，因此熬夜後特別想吃甜食、炸物，並不是單純貪吃，而是身體正在試圖彌補能量不足帶來的消耗。

#運動課表沒變，進步卻變少了

許多人以為進步來自訓練本身，但其實恢復同樣重要。營養師指出，睡眠是肌肉修復與身體恢復的重要時間。當睡眠不足時，力量表現、反應速度與恢復效率都可能受到影響，因此即使維持相同訓練量，也可能出現停滯不前的狀況。有些人為了追求成果，增加運動頻率和訓練時間，卻忽略了休息的重要性。事實上，身體是在恢復過程中逐漸適應並進步。如果長期熬夜、睡眠不足，即使投入更多時間訓練，也未必能換來更好的成果。

許多人把睡覺視為休息，但對身體來說，睡眠更像是一段修復時間無論是控制體重、提升體態還是維持健康，充足睡眠都是不可忽略的一環。當飲食和運動都已經做到位，卻仍看不到成果時，也許該優先調整的，不是課表，而是提醒你該早點睡覺了。