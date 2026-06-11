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梅雨季濕氣纏身！中醫師教3招改善疲倦、腸胃不適

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▲▼中醫師教3招改善疲倦、腸胃不適 。（圖／）（AI協作圖／記者曾怡嘉製作，經編輯審核）

▲體內濕氣過重容易疲倦。（圖／AI協作圖／記者曾怡嘉製作，經編輯審核）

記者曾怡嘉／綜合報導

端午節前後正值梅雨季節，氣溫逐漸升高，加上連日降雨，容易讓人感到身體沉重、提不起勁。京都堂中醫周律廷中醫師表示，此時環境濕氣增加，中醫稱之為「濕邪」，若體內濕氣累積過多，可能出現疲倦、食慾不振、消化不良等不適症狀，特別是本身脾胃功能較弱的人更容易受到影響。

不少人在梅雨季節會有一種怎麼睡都睡不飽的感覺，甚至伴隨頭重重、四肢無力、精神不濟等狀況。周律廷表示，中醫認為濕氣具有「重濁」特性，當濕邪侵入體內時，容易影響氣機運行，因此讓人感覺身體特別沉重。部分人也可能出現口不渴、食慾下降、大便黏膩或皮膚反覆出現濕疹等現象，聽聽中醫師教你如何改善。

#脾虛體質的人更容易受到影響

中醫認為，脾主運化水濕，當脾胃功能較弱時，身體排除濕氣的能力也會受到影響。周律廷指出，台灣春夏季節濕氣偏重，若長期處於潮濕環境，加上飲食不當或作息不規律，容易讓濕氣停留體內，進一步影響腸胃功能與身體代謝。

▲▼中醫師教3招改善疲倦、腸胃不適 。（圖／）（AI協作圖／記者曾怡嘉製作，經編輯審核）

#飲食可多選擇幫助代謝濕氣的食材

面對濕熱環境，飲食調整是許多人最容易開始的第一步。建議可適量攝取南瓜、薏仁、玉米鬚等食材，作為日常飲食搭配。相對地，生冷飲品、油炸食物及過度加工食品則應適量減少，以免增加消化負擔，影響身體運作。

#別只待在冷氣房，多活動有助促進循環

除了飲食之外，生活習慣也相當重要。許多人一到夏天就長時間待在冷氣房內，但缺乏活動可能讓身體循環變差。周律廷表示，適度曬太陽與規律運動有助促進氣血循環，也有助於身體代謝多餘濕氣，即使只是每天快走、散步或簡單伸展，都有助於改善身體沉重感。

關鍵字：

梅雨季, 中醫, 濕氣, 改善

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