2026世足盤點最美大嫂團！喬治那最快本屆賽後完婚　真人版娜美太犯規

▲2026世足場邊最美大嫂團。（翻攝自IG）

圖文／鏡週刊

4年一度的全球盛事世界盃足球賽即將在台灣時間12日凌晨3：00開踢，首戰A組賽事將由地主隊墨西哥對上南非，賽事將進行近一個月，除了場上激戰，場邊嬌點也是觀戰重點，本刊為您盤點世足最美大嫂團，她們不僅是足球巨星們的伴侶，也是獨自就相當美麗的事業女強人。

最快本屆賽後完婚 C羅女友喬治那

▲C羅女友喬治那。（翻攝自IG@georginagio）



C羅女友喬治那絕對是世足賽中最美嬌點之一，2016年她在精品店工作時認識C羅，兩人並在2017年確定情侶關係，在愛情長跑9年後，40歲的C羅在去年夏天和喬治那求婚，喬治娜透過社群曬出超巨型鑽戒，並寫道：「我願意。在此生，以及我所有的來生。」有傳聞指出兩人將在本屆賽後完婚。

▲C羅女友喬治那。（翻攝自IG@georginagio）

C羅嚴格自律的精實身材向來在球迷間津津樂道，不過喬治那前凸後翹的火辣身材，站在C羅身邊也毫不遜色，喬治那不僅僅只是C羅的伴侶，她本身也是相當成功的網紅和企業家，並在串流平台Netflix上擁有自己的真人秀《我是喬治娜》。

為她不做皇室女婿 加維女友安那

▲加維女友安那。（翻攝自IG@anapelayozz）



安那是一名在IG上擁有超過40萬粉絲的網紅，她與西班牙天才少年、巴薩小王子加維的戀情在2024年底傳出，有人目擊兩人在球場熱吻，隨後兩人在元旦認愛，並貼出一起跨年的合照，3月又一起到巴黎迪士尼約會，愛得低調卻相當坦蕩，接著在巴塞隆納拿下西甲冠軍後，兩人也在慶祝活動中甜蜜合照。

▲加維女友安那。（翻攝自IG@anapelayozz）



加維不只實力堅強，濃眉大眼和高挺鼻樑也讓他相當受到女球迷歡迎，上屆他以18歲之姿參與世界盃，成為西班牙國家隊史上最年輕球員，有西班牙媒體報導，就連西班牙公主萊昂諾爾公主（Leonor de Borbón）都暈船成為他的粉絲，加維有望成為皇室女婿，不過目前加維和萊昂諾爾公主已各自有伴侶。

日網評論最像真人版娜美 谷口彰悟妻子泉里香

▲谷口彰悟妻子泉里香。（翻攝自IG@rika_izumi_）

不讓丈夫谷口彰悟的顏值專美於前，身為日本隊顏值天花板、有足球三浦春馬之稱的谷口彰悟的妻子，泉里香本身就是知名女藝人和模特兒，兩人愛情長跑7年，終於在去年完成終身大事。

▲谷口彰悟妻子泉里香。（翻攝自IG@rika_izumi_）

泉里香過去在廣告中曾經扮演過知名動漫《航海王》中可愛又性感的角色娜美，也是大部分日本網友心目中的「真人版娜美」，水蛇腰和前凸後翹的身材相當火辣！

最強進球機器是青梅竹馬 哈蘭德女友伊莎貝

▲哈蘭德女友伊莎貝。（翻攝自IG@isabelhaugsengj）

挪威哈蘭德首次登上世界盃，被譽為最強進球機器、魔人普烏的他，對女友和家人卻是相當溫柔，身邊女伴是從小時候就一起踢球的伊莎貝，兩人都來自挪威的Bryne青訓體系，曾在同一支社區球隊踢過球。

▲哈蘭德女友伊莎貝。（翻攝自IG@isabelhaugsengj）

伊莎貝目前經營時尚事業，兩人感情相當穩定，曾多次被媒體拍到在球場上甜蜜慶祝勝利。2024年底，兩人迎接他們的第一個孩子，2025年父親節，伊莎貝發文形容哈蘭德是「全世界最棒的爸爸」。哈蘭德也曾表示有了小孩之後讓自己變得更好。

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