下雨天頭髮秒扁塌又毛躁？3招快速救回蓬鬆感，瀏海也有救

記者曾怡嘉／台北報導 圖／AI協作圖／記者曾怡嘉製作，經編輯審核

好不容易吹整好的髮型，一走出門就被濕氣打回原形，是許多人在梅雨季最有感的困擾。頭髮扁塌、瀏海分岔、髮尾毛躁亂翹，不只影響造型，也容易讓整體看起來沒精神。先別怪髮質差，而是空氣中的濕氣正在改變頭髮狀態。《ET FASHION》教你急救3招，快速回復完美狀。

#急救1：吹風機逆吹髮根30秒

如果髮根已經開始貼頭皮，可以先低頭，將頭髮往反方向撥起，再用吹風機吹髮根約30秒。透過改變髮根方向，能讓頭髮重新獲得支撐力，比起只吹髮尾更容易恢復蓬鬆感。若手邊沒有吹風機，也可以用逆梳→順梳的方式讓髮根撐起來。

#急救2：吸油比保濕更重要

許多人頭髮塌掉時，第一時間會補髮油或護髮產品，但其實可能讓情況更嚴重。因為雨天空氣中的濕氣已經增加頭髮負擔，此時若再疊加過多滋潤產品，容易讓細軟髮更貼頭皮。建議先利用吸油面紙輕壓髮際線，或使用乾洗髮噴霧吸附多餘油脂，再重新整理髮根。

#急救3：瀏海分線立刻換位置

瀏海貼在額頭上，讓人好絕望，瀏海是最容易受到濕氣影響，當瀏海開始不聽話時，可嘗試將分線稍微往旁邊移動，利用原本較有支撐力的髮根重新撐起弧度，這也是許多造型師在拍攝現場快速調整瀏海時最常使用的小技巧。

當然除了急救以外，若已經是細軟髮，建議平時使用較輕盈的洗護產品，避免過度滋潤造成頭髮負擔，吹頭髮時務必將髮根吹乾，減少殘留水分；出門前若遇到高濕度天氣，也可搭配定型噴霧增加持久度。