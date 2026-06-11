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迷你飛機餐車太可愛！星巴克Ｘ星宇聯名機長熊、限定登機證杯誘人打包

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記者蔡惠如／綜合報導

星巴克首度攜手星宇航空推出「STARLUX + STARBUCKS」跨界聯名系列，把機艙裡的靈魂角色等比例微縮，打造出高話題度的「STARLUX迷你餐車收納盒」，讓上班族的辦公桌瞬間變成移動機艙 。全系列還包含把超人氣小熊換上酷帥制服的「機師熊旅行頸枕」，以及充滿細節彩蛋的聯名杯款。預計 6／18 全面開賣，航空迷和咖啡控可以準備點貨入手啦。

▲星巴克 × 星宇航空聯名系列。（圖／品牌提供）

▲星巴克 × 星宇航空聯名系列。（圖／品牌提供）

本次聯名把航空迷最想收藏的機艙配件，通通變成日常實用的生活小物。以實際的飛機餐車為靈感，按比例縮小，細緻地還原各種航空機件細節的「STARLUX迷你餐車收納盒」，專門針對喜歡在辦公桌上擺放特色玩物的上班族；同樣走微縮風格的「航空集裝箱收納套」，以及結合飛機座椅安全帶設計的「安全帶扣折疊收納袋」，把旅行時的登機儀式感直接搬進辦公室日常 。

▲星巴克 × 星宇航空聯名系列。（圖／品牌提供）

聯名杯款設計則藏著飛越 28 年的時空密碼，以「SEATTLE（SEA） ⇄ TAIPEI（TPE）」這條串聯西雅圖與台北的航線為主軸，把登機證、機票視覺和行李條元素通通變成杯身圖案。杯身上印著航班號碼「JX1912」與登機門「PIKE PLACE」，在向全球第一家星巴克西雅圖創始門市致敬；座位號碼「1A」代表頭等艙體驗；而「MAR 28」則是台灣星巴克的誕生日。星巴克典藏 DREAM PLAZA 門市限定首賣的「STARLUX 黑登機證馬克杯」則是其中的特別款。

▲星巴克 × 星宇航空聯名系列。（圖／品牌提供）

星巴克當家招牌 Bearista 熊這次也沒缺席，換上酷帥的機長制服、戴上飛行墨鏡，變成最萌的飛行夥伴。有舒適療癒的「機師熊旅行頸枕」陪伴通勤，機長熊還延伸出飲料杯提袋與透明娃包吊飾等話題配件，搶佔生活周邊，7 月還會加碼推出飛行夥伴公仔與多款隱藏版商品。 

▲星巴克 × 星宇航空聯名系列。（圖／品牌提供）

「STARLUX + STARBUCKS」全系列聯名商品預計在 6／17 中午 12：00 會先在線上門市開賣，實體門市 6／17 當天僅優先開放給星宇航空會員購買（結帳時必須使用星巴克星禮程支付），預計6／18 全面對外上市。

▲SNOW PEAK I BT21」限定聯名系列。（圖／品牌提供）

戶外品牌 Snow Peak 近期首度與人氣 IP BT21 合作，推出「SNOW PEAK I BT21」限定聯名系列。該系列以「BT21宇宙星球」為靈感，將品牌簡約自然的戶外機能剪裁與大地色系，融入 KOYA、RJ、SHOOKY、MANG、CHIMMY、TATA、COOKY 七位角色的趣味角色，全系列包含女款、男款與童裝 T 恤，還有用品牌經典雪峰鈦杯造型，推出的絨毛鑰匙圈，實在可愛到不行！

雪峰鈦杯造型絨毛鑰匙圈，以 Snow Peak 最經典、主打輕巧堅固的露營雪峰鈦金屬杯為靈感，在設計上玩起反差萌，將硬核的戶外裝備轉化為觸感柔軟的療癒絨毛小物。每只杯子裡都裝著不同的聯名角色，細節上還繡有品牌經典的標誌，相當適合品牌愛好者作為日常陪伴感的小物收藏，售價 900 元。

關鍵字：

標籤:**星巴克, 星宇航空, 聯名商品, 航空迷, 生活小物

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