錶變機器人的頭、壁虎座鐘會擺尾　獨立製錶展驚喜連連

▲第九屆「匠心．獨具」時間藝術展今起至13日於台北101登場。（圖／品牌提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

全台首家專營獨立製錶品牌的葳鑠公司，自2013年起每兩年一次舉辦亞洲最具規模的獨立製錶盛會「匠心．獨具」時間藝術展，今年邁入第9屆，今（11日）起至13日於台北101購物中心登場，匯集Armin Strom、Artime、CZAPEK、David Candaux、Dominique Renaud、Ferdinand Berthoud、Haute-Rive、L'Epée、MB&F、MING、TRILOBE、URWERK以及L.LEROY等13個獨立製錶品牌，並攜手藝術家林靖格共同合作，於現場同步展出《流形－巢》、《流形－游》與《流形－耀》三件藝術創作，錶展化身為大型藝廊。





▲MB&F 將腕錶化作機器人頭部打造HM12 The Guardian 守護者擺件，12,800,000 元。

參與第九屆「匠心．獨具」時間藝術展的13個品牌無不端出話題之作吸睛，與葳鑠公司合作多年的MB&F，端出與瑞士高端座鐘品牌 L’Epée 1839 聯手打造的「HM12 The Guardian 守護者」，巧妙將腕錶化作機器人頭部，左眼為瞬間跳時顯示，右眼為循序分鐘顯示，下方配置雙面微型自動盤，而位於中央上方的飛行陀飛輪則象徵「大腦」，有趣的是具備「防護面罩」，可透過左側錶冠控制開闔，身價破千萬已全數售罄；同場的 L’Epée 1839 則展出壁虎造型座鐘The Gekko，以壁虎擅長攀爬的特性為靈感，此作品可呈現向上攀爬、倒掛等多達 11 種不同姿態，且只要輕輕擺動尾部即可為座鐘上鍊。





▲ L’Epée 1839 壁虎造型座鐘將壁虎尾巴轉化為上鍊裝置，845,000元。

而每年僅生產50只至60只腕錶的瑞士頂級獨立製錶品牌 Ferdinand Berthoud，訂單已排至2030年，此次在台展出《測時1787》系列的第一章傑作FB 2TV 天文台腕錶，創新之舉是採用全面懸浮的支柱式架構，將核心組件皆以無中間夾板的懸空方式固定於主夾板上，此外，成功將傳統計時碼錶的飛返歸零功能，整合至恆定動力陀飛輪與芝麻鍊的結構之中，備受藏家矚目。Armin Strom也呈獻千萬級的Minute Repeater Resonance 12:59 First Edition三問錶，有別於傳統三問報時，此複雜功能腕錶採4音錘與4音簧，演繹西敏寺鐘聲，令人驚喜的是佩戴者可切換至「12:59 Anytime」模式，聆聽最長的報時音。





▲Ferdinand Berthoud FB 2TV 天文台腕錶將原本隱藏於錶背的複雜機械移至面盤展演，13,500,000元。





▲Armin Strom Minute Repeater Resonance 12:59 First Edition三問錶，17,800,000元。

除了瑞士製錶品牌，法國獨立製錶品牌Trilobe首度參加匠心．獨具時間藝術展，向台灣錶迷展示採用品牌第一枚自製X-Nihilo自動上鍊機芯的Trente-Deux Sunray Green腕錶，顛覆傳統時間顯示方式，以三個同心旋轉圓環分別顯示時、分、秒，搭配固定指標讀時，流露法式的浪漫。





▲首度參展的法國品牌TRILOBE Trente-Deux Sunray Green腕錶搭載品牌首枚自製X-Nihilo自動上鍊機芯，1,480,000元。