LIFE經典／Cut Out House別墅體現「建築減法」的自然設計

▲Cut Out House。（圖／翻攝Young Projects官網）

記者蔡惠如／綜合報導

在山地進行建築設計，最核心的挑戰在於如何處理建築體量對自然景觀的衝擊。由紐約建築事務所 Young Projects 操刀、並與 XYC Design Corp. 共同合作設計的獨棟度假別墅「Cut Out House」，透過實質的減法工法與幾何結構，在建築機能與環境景觀之間建立平衡。

「Cut Out House」坐落於加拿大亞伯達省卡萊格嶺，鄰近班夫國家公園，這是一個寧靜的區域。該基地位於加拿大落磯山脈的山腳下，屬於低密度、自然導向的住宅開發區。

這棟別墅於 2021 年完工，總建築面積為 3,400 平方英尺，約 95 坪大。面對基地陡峭的山坡地形，這棟 2 層樓的建築採取了「階梯式」設計。這種配置方式能順應地勢向下延伸，有效減少建築物整體量體在視覺上的龐大感與壓迫感，同時讓室內得以充分獲取周邊的全景視野。

在結構與外觀上有兩大特色，包括「蝴蝶造型屋頂」，其屋頂斜面朝相反方向傾斜，形成一道由屋頂斜對角貫穿的幾何天溝，並在延伸至外牆時轉化為分明的飾面邊緣，順著外牆弧度彎曲，在地面延伸勾勒出一個圓弧形的迎賓入口前院。從附近的開闊水域遠眺時，這道蝴蝶屋頂的幾何輪廓線即是視覺焦點。

第二個特色則是本案名稱「Cut Out」的由來，建築師從整體建築量體中，刻意切鑿、削減出了一系列的開口與凹陷區域。這種透過「移除空間」而非「疊加體量」的手法，賦予了房屋獨特的雕刻感。

內斂材質與室內空間的機能劃分。

選用清水混凝土、淺色木質以及暖色調金屬來呈現內斂感。這些材質的色澤與肌理呼應了山地基地的自然色調，並襯托出室內家具與藝術品的表現力。別墅內部的機能分區與周邊景觀緊密結合。在樹林較為茂密、視線受限的區域，建築師安排了需要私密與安全感的臥室空間；而在屋頂線條攀升、視野開闊的區域，則留給了面向落磯山脈的公共起居空間。