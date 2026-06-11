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空瓶別急著丟！雪肌精推回收換好禮，每瓶再捐10元助珊瑚復育

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記者曾怡嘉／台北報導

永續不只是口號，越來越多美妝品牌開始將環保行動融入日常消費。邁入第18年的雪肌精「SAVE the BLUE」計畫，今年持續透過空瓶回收與公益捐款行動，邀請消費者一起參與環境保育；屈臣氏也號召超過300位志工投入淨灘行動，從產品到實際參與，共同為海洋環境盡一份心力。

▲▼美妝環保。（圖／品牌提供）

#空瓶回收也能守護海洋　雪肌精推公益行動

雪肌精「SAVE the BLUE」已邁入第18年，透過指定商品銷售收益投入環境保育，品牌表示，截至目前已累積植栽21,467株珊瑚，總面積約相當於35座25公尺認證泳池大小，未來也將持續投入高耐熱性珊瑚復育工作，守護因氣候變遷而面臨白化危機的沖繩珊瑚礁生態。

▲▼美妝環保。（圖／品牌提供）

即日起至8月31日期間，消費者持KOSE專櫃販售之商品正貨空瓶至指定專櫃回收，即可兌換雪肌精「SAVE the BLUE」限定收納包乙份，除了回收獎勵之外，雪肌精今年也結合公益捐款機制，活動期間每回收一個空瓶，台灣高絲即捐贈10元予台灣山海天使環境保育協會，作為珊瑚復育用途。

▲▼美妝環保。（圖／品牌提供）

▲▼美妝環保。（圖／品牌提供）

#屈臣氏號召300人淨灘　推廣綠色生活理念

除了品牌端的回收行動，通路端也積極投入永續實踐。屈臣氏於6月6日在新北萬里翡翠灣舉辦「守護海洋．熱血淨灘GO」活動，號召超過300位員工、親友與供應商夥伴共同清理海岸廢棄物，響應聯合國永續發展目標SDG 14。

▲▼美妝環保。（圖／品牌提供）

現場同步展示符合「屈動綠色生活 Go Green」理念的永續商品，包括減塑包裝、再生材質與可生物降解設計等品項，希望讓環保概念更貼近日常消費選擇。

關鍵字：

環境保育, 空瓶回收, 珊瑚復育, 淨灘行動, 永續美妝

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