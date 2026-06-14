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給邁入30歲的你15個提醒　生活其實可以比你想的更好

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▲女性,運動,喝咖啡,散步,慢跑,微笑。（AI協作圖／記者蔡惠如製作，經編輯審核）

▲30歲正是發光的時候，幾件事記得別做。（AI協作圖／記者蔡惠如製作，經編輯審核）

記者蔡惠如／綜合報導

30歲這個年紀，有時候會讓人覺得自己好像差不多定型了，但事實是還有很長一段路可以走，也還有很多選擇可以做。網路作家George Mortimer分享了15件30幾歲的人應該避免的事，讓你的人生不只是活著，而是活得更自在。

不要以為自己什麼都懂了
學歷不代表你已經畢業於人生大學。世界一直在變，如果你總覺得「我早就知道了」，那就真的沒機會發現新的東西。留點空間給自己的無知，才有可能學到更多。

不要繼續做讓你每天都不開心的工作
錢、年資、福利都很重要，但如果每天早上醒來都在心裡咒罵上班，這就不是長久之計。可以慢慢規劃，不一定要立刻辭職，但至少得開始思考轉變的可能。

別讓自己變成一灘沙發馬鈴薯
我們坐著的時間實在太多了，不管是上班還是追劇。過了30歲後新陳代謝不會自動幫你處理多餘熱量，所以別偷懶，動一動總比之後為了健康花時間後悔好。

別再替夢想找理由拖延
不是只有年輕人才可以追夢。如果有想做的事，不要用「現在太老了」這種藉口打發自己。經驗其實是你的加分項，不是阻礙。

別忘了家人和老朋友
大家都忙，但親情跟友情沒辦法等太久。爸媽年紀也在變，朋友也會漸行漸遠，不如主動多約、多聊，總比等到有遺憾才回頭好。

不要覺得最精彩的日子已經過了
20幾歲的瘋玩固然快樂，但這不代表之後的人生只能無趣到底。怎麼過日子是你自己決定的，不要替未來畫框框。

小心每月透支的習慣
信用卡帳單不是魔法道具，不會自己消失。如果你總是花超過賺的，就很難累積下來。要為自己設定預算，養成花錢前多想一下的習慣。

別一直抓著不開心的事不放
有些不愉快真的會卡很久，但那其實最傷的還是自己。不是說要強迫原諒別人，而是試著放過自己，情緒輕一點，生活也會好過一點。

不要活在過去的光環裡
以前得過獎、當過風雲人物固然是回憶，但現在的人更在乎你現在是誰。把回憶收好，好好經營現在的你，這才有辦法前進。

不要一直留在同一個圈圈裡
待在熟悉的環境有安全感沒錯，但偶爾跳出去看看不同的地方，會讓你有新的想法。旅行、轉換場景，都是給自己打開眼界的方式。

別讓每天都過得一樣
生活的節奏可以有規律，但如果每天的流程像複製貼上，那真的很容易覺得厭世。找點變化，比如周末換個走路路線、學個新東西，會讓你覺得活著有意思。

關鍵字：

30歲人生, 生活哲學, 人生指南, 自我提升, 改變習慣

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