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免出國！OLIVE YANG 4大品牌進駐康是美　李多慧愛用品也買得到

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▲▼OLIVE YOUNG進駐康是美。（圖／品牌提供）

▲李多慧大方分享自己的愛用眼影盤。

記者曾怡嘉／台北報導　圖／品牌提供

韓系美妝熱潮持續延燒，台灣兩大藥妝通路也正加速布局，南韓最大美妝通路OLIVE YOUNG旗下四大自有品牌正式進駐康是美，預計今年擴展至全台120家門市；另一方面，屈臣氏也引進霸榜OLIVEYANG洗護品牌，讓消費者不用出國、不用找代購，就能同步入手韓妞愛用商品。

▲▼OLIVE YOUNG進駐康是美。（圖／品牌提供）

#OLIVE YOUNG四大自有品牌正式進駐康是美

韓系美妝迷有福了。南韓最大美妝通路OLIVE YOUNG宣布攜手康是美，引進四大自有品牌進駐全台門市，從保養、修護到彩妝一次到位，產品橫跨天然植萃保養、醫美修護與潮流彩妝領域，首波商品已導入全台康是美門市販售，品牌也預計持續擴大專區布局，今年目標拓展至全台120家門市。

▲▼OLIVE YOUNG進駐康是美。（圖／品牌提供）

記者會現場邀請李多慧與籃籃現身站台，並分享兩人美妝技法，李多慧分享，平時最重視眼妝，私下特別喜歡使用colorgram彩色計算機12色眼彩盤，其中淡粉色系眼影更是她經常使用的顏色之一，能打造自然又有精神感的妝容。身為乾肌代表的籃籃則分享自己的補妝秘訣，她表示，補妝時會先輕壓掉多餘油脂，再使用BIOHEAL BOH維他命B5積雪草保濕修護潤澤噴霧補充水分，最後再補上底妝，能讓妝感更服貼，也更容易呈現韓系水光肌效果。

▲▼OLIVE YOUNG進駐康是美。（圖／品牌提供）

#OLIVE YANG 霸榜洗護品牌Lilyeve登台　屈臣氏獨家販售

南韓洗護品牌Lilyeve也宣布正式進軍台灣市場，並於全台屈臣氏獨家販售。品牌主打頭皮護膚化概念，希望將保養頭皮的程序融入日常洗護習慣。

▲▼OLIVE YOUNG進駐康是美。（圖／品牌提供）

其中GROW頭皮養髮精華梳與SCALP積雪草PDRN舒敏精華梳更是主打明星商品，兩者皆搭載38支柔軟矽膠按摩刷毛設計，旋轉開啟後即可將精華直接導入頭皮，可透過Z字型方式塗抹於髮際線與髮縫等區域，無須沾手即可完成頭皮保養，即使乾髮狀態下使用也能快速吸收。

關鍵字：

標籤:**韓系美妝, 康是美, 屈臣氏, OLIVEYOUNG, Lilyeve

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