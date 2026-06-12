亮珠寶／Boucherone古董與當代珠寶混搭　腕錶變項鍊時髦指數破表

▲Boucheron Reflet系列腕錶化作項鍊佩戴，模特兒同時疊戴Quatre Radiant與Quatre Black系列手鐲、1902年Foliage手環。（圖／Boucheron提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

古董珠寶與當代作品混搭能激盪出什麼火花？法國珠寶品牌Boucheron（寶詩龍）最新The Boucheron Style —「Stylistic Tools」形象視覺，透過典藏作品與當代設計的跨世代混搭，演繹自1858年延續至今的風格美學，也重新定義珠寶與服飾之間的互動關係。在這些創意中，腕錶能化作精緻的項鍊，耳夾可以用來點綴領帶，而經典的項鍊則能重新演繹為優雅的腰鍊，鼓勵每位佩戴者以自己的獨特方式自由詮釋珠寶之美。





▲模特兒的袖口別著Boucheron 1956年的典藏編織紋胸針。

Boucheron經典的Quatre、Serpent Bohème與Reflet系列，以及珍貴的典藏珠寶是「Stylistic Tools」形象視覺的焦點作品，透過色彩、材質、輪廓與佩戴方式的巧妙組合，展現出新意。例如Reflet腕錶不再只是戴上手腕上，而可化為頸鍊與其他鑽石項鍊疊搭；而胸針可自由別在衣物任一位置，Boucheron將1956年的典藏編織紋胸針別在模特兒外套翻起的袖口，更加時髦。





▲模特兒的領帶以Boucheron Quatre系列耳夾以及 1925 年的典藏Régence腕錶點綴。

而男性的素色領帶有了珠寶裝飾，絕對成為吸睛焦點，Boucheron Quatre系列耳夾便是絕佳選擇，再掛上創作於 1925 年的典藏Régence腕錶，為紳士風格增添華麗氣息；長項鍊也有許多佩戴法，Boucheron最新形象視覺中的一套將Serpent Bohème系列項鍊與耳環變成腰鍊佩戴，呼應一件1900年的典藏Régence項鍊。





▲Boucheron巧妙將Serpent Bohème系列項鍊與耳環重新演繹為腰鍊佩戴。

近期於台北Bellavita寶麗廣塲開設高級珠寶暨腕錶期間限定店的LV（Louis Vuitton，路易威登），旗下款式豐富的Color Blossom系列珠寶也是變化多元穿搭方式的絕佳選擇，品牌大使王淨出席揭幕活動時，將鑲嵌珍珠母貝與紅玉髓的Color Blossom長項鍊繞成腰鍊，為她的丹寧露肚裝造型更活潑氣息。





▲王淨將LV Color Blossom長項鍊繞成腰鍊佩戴。（圖／LV提供）