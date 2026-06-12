權恩妃世足應援「超辣機場穿搭」先熱議！adidas可樂聯名T恤藏不住好身材

記者鮑璿安／綜合報導

2026 FIFA世界盃足球賽在台灣時間6月12日登場，主辦國有美國、加拿大、墨西哥，全球球迷們早就引頸期盼，而「Waterbomb女神」韓星權恩妃也被捕捉到現身仁川機場準備飛往墨西哥為國家隊應援，這身機場穿搭更是散發小心機，簡單的adidas Originals緊身上衣藏不住好身材！

權恩妃上身選穿adidas Originals與Coca-Cola為迎接2026 FIFA世界盃推出的聯名系列短版T恤，白色衣身搭配鮮明紅色滾邊與經典三條線設計，胸前結合雙品牌Logo，散發濃濃復古運動氛圍。短版剪裁巧妙勾勒腰線，不僅呼應近年持續火熱的Blokecore足球風潮，也讓整體造型多了幾分青春氣息。

下身則以淺色牛仔寬褲平衡短版上衣的俐落感，寬鬆輪廓與膝蓋刷破細節增添街頭風格，營造出不刻意卻相當有態度的休閒穿搭。淺藍丹寧與紅白上衣形成清爽配色，讓造型看起來更具夏日感。

最吸睛的焦點莫過於她手上的MIU MIU紅色後背包，鮮豔亮眼的紅色與上衣細節相互呼應，成為全身造型的視覺重點。包款延續MIU MIU近年大受歡迎的學院復古風格，而權恩妃更特別在包上掛上可口可樂北極熊玩偶吊飾，與聯名上衣形成巧妙呼應，為整體穿搭注入童趣與個人特色。