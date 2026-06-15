姊妹攜手打造有溫度的美容空間　東森自然美台南崇德店導入AI升級體驗

時尚中心／台南報導

在快節奏的現代生活中，消費者對美容保養的期待已從單純的「單次消費」昇華為「長期的身心陪伴」。位於台南東區的「東森自然美台南崇德店」由一對具備不同專業的姊妹攜手經營，深耕在地7年。今年門市迎來服務全面升級，領先導入「AI智能溫塑按摩機器人」等科技美容設備，完美結合傳統手技的溫度與現代科技的精準，打造從頭皮、臉部肌膚到全身放鬆的全方位療癒空間。

▲東森自然美台南崇德店，由一對姊妹共同經營。（圖／東森自然美提供；以下同）

姊妹倆分別來自不同專業背景。姐姐曾在醫美診所及日系SPA領域累積16年經驗，熟悉肌膚管理與專業身體護理流程；妹妹則長期投入美髮與頭皮照護工作，並曾因自身膚況困擾，花費不少時間尋找適合的保養方式。也因為這段經歷，讓兩人更能理解消費者面對肌膚或身體狀態時的焦慮與需求。

兩人表示，創業初衷不只是提供美容課程，更希望打造一個能陪伴顧客調整狀態、建立自信的空間，因此店內服務會先了解顧客在意的肌膚問題、生活作息及身體狀況，再安排合適的保養節奏。她們將每一次的服務視為建立「長期信任」的基石，讓顧客在無壓力的環境下慢慢變好。

▲AI智能溫塑按摩機器人結合AI視覺演算與穴位辨識技術，能精準判讀人體狀態。

隨著科技美容成為保養新趨勢，東森自然美台南崇德店也與時俱進，大幅升級硬體設備，引進AI智能溫塑按摩機器人，結合AI視覺演算、穴位辨識等技術，精準判讀人體狀態，搭配美容師的專業輔助，提供深層的肩頸放鬆與身體舒緩。

店內也提供水光、7D注氧等非侵入式保養課程，主打溫和修護、免恢復期，讓忙碌的現代人能以相對輕鬆的方式維持肌膚與身體狀態。

姊妹倆認為，科技設備的價值在於幫助顧客更了解自身需求，而美容服務真正重要的仍是專業判斷與持續陪伴。未來也希望透過結合科技與美容經驗，讓保養成為融入日常生活的一部分。

▲東森自然美台南崇德店即日起推出AI智能溫塑按摩機器人課程體驗活動。

為讓更多台南民眾親身感受科技美容帶來的舒壓魅力，東森自然美台南崇德店即日起推出AI智能溫塑按摩機器人體驗活動，新客獨享30分鐘體驗價$999元（原價3,000元），提供有肩頸放鬆、身體舒緩或科技美容體驗需求的民眾預約參與。

門市資訊

東森自然美 台南崇德店

地址：台南市東區崇德路88號1樓

電話：0955-797-155