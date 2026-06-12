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楊謹華拎Delvaux漫遊日本！和服腰帶與金箔躍上經典包　美到像藝術品

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記者鮑璿安／綜合報導

比利時皇家御用皮具世家Delvaux向來以精湛工藝聞名，今年品牌推出全新企劃《Craft Beyond Borders》，以跨越文化與地域的工藝交流為核心，首站選在擁有深厚匠藝底蘊的日本展開，與楊謹華一同揭曉新篇章，她身穿絲質垂墜上衣與寬褲造型，手提融合日本工藝元素的Delvaux包款穿梭於傳統建築之間，溫潤色調與靜謐美學相互呼應，完美展現品牌所強調的低調奢華。

▲▼ 楊謹華拎Delvaux漫遊 。（圖／品牌提供）

▲▼ 楊謹華拎Delvaux漫遊 。（圖／品牌提供）

▲Delvaux全新企劃《Craft Beyond Borders》，以跨越文化與地域的工藝交流為核心，首站選在擁有深厚匠藝底蘊的日本展開，與楊謹華一同揭曉新篇章 。（圖／品牌提供）

《Craft Beyond Borders》旨在挖掘深藏於工藝背後的精神價值，也讓時尚迷能一睹包款製作背後的工序，感受手工和當地文化帶來的溫度，Delvaux此次走訪擁有數百年歷史的金澤金箔工坊，金箔製作必須經過反覆捶打與極高精準度的工序，薄如蟬翼卻蘊含驚人的工藝技術，品牌將這份對細節近乎執著的精神融入設計，讓金箔元素化為包款上的藝術裝飾，散發獨一無二的迷人光澤。

▲▼ 楊謹華拎Delvaux漫遊 。（圖／品牌提供）

▲▼ 楊謹華拎Delvaux漫遊 。（圖／品牌提供）

▲▼ 楊謹華拎Delvaux漫遊 。（圖／品牌提供）

▲▼ 楊謹華拎Delvaux漫遊 。（圖／品牌提供）

另一大亮點則是日本Obi織帶文化，Obi作為和服的重要組成，其繁複織造結構與層次紋理承載著世代相傳的工藝智慧。Delvaux將傳統織物重新轉化為包款細節，無論是Brillant系列上的花卉織紋，或以抽象圖騰呈現的織布面料，都讓手袋多了一份獨特的文化故事與藝術收藏價值。

同場加映

誕生於 1717 年 的 Fauré Le Page，一直帶有濃厚的巴黎傳奇色彩，曾是專為王室與貴族打造武器的工坊，隨著時代變遷轉化為皮革工坊，因此在後來的包款設計中，除了以堅固耐用為特質，也悄悄埋入左輪手槍零件、手榴彈等元素，讓歷史底蘊化作今日包袋上的獨特語彙。

推薦款式Daily Battle 35

▲▼ Fauré Le Page 。（圖／品牌提供）

如果你偏愛容量夠、又希望保有精品線條的托特包，Daily Battle 35 會是這系列的代表作。包身延續品牌招牌輪廓，搭配全新 Dawn Blue 晨曦藍 Bistrot Canvas 與小牛皮細節，視覺上有一種安靜卻很高級的法式氣質。這款最加分的地方，是額外配備Eyewear Case Charm 眼鏡吊飾，像是替巴黎午後的陽光預留了一個位置，既實用又讓整體造型更完整。

關鍵字：

楊謹華, Delvaux, 跨文化工藝, 日本金箔, Obi織帶

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