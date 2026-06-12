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《Kpop獵魔女團》EJAE浮誇蓬裙登世足開幕　蓮花圖案傳遞和平訊息

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▲▼EJAE,夏奇拉 。（圖／CFP）

▲以《Kpop獵魔女團》走紅的EJAE（右），與義大利傳奇男高音安德烈波伽利於世足賽墨西哥城開幕獻唱。（圖／CFP）

記者陳雅韻／台北報導

2026世界盃足球賽（FIFA World Cup 2026）墨西哥城開幕式12日登場，拉丁天后夏奇拉（Shakira）、義大利男高音安德烈波伽利（Andrea Bocelli）、以《Kpop獵魔女團》走紅的奧斯卡最佳原創歌曲得主EJAE等巨星助陣開唱，美韓雙重國籍的EJAE選穿南韓設計師品牌LEJE的訂製禮服，浮誇的蓬裙設計舞台效果十足，裝飾的蓮花圖案則象徵和平與幸福。

▲▼EJAE,夏奇拉 。（圖／CFP）

▲EJAE穿著南韓設計師品牌LEJE訂製的蓬裙禮服上陣。（圖／CFP）

今年世界杯足球賽由加拿大、墨西哥和美國聯合主辦，象徵著團結與共融，因此南韓設計師品牌LEJE為EJAE打造的浮誇禮服，巧妙藉由蓮花圖案裝飾傳遞和平訊息，同時採用層層堆疊逾百碼布料重現韓服的份量感，並由工匠手工雕刻的螺鈿珍珠母貝與白水晶，詮釋在蓮花瓣上的晶瑩露珠。

▲▼EJAE,夏奇拉 。（圖／CFP）

▲夏奇拉穿Off-White量身定製的螢光黃連身衣表演。（圖／CFP）

拉丁天后夏奇拉（Shakira）於開幕式載歌載舞所穿的服裝，是Off-White為她量身訂製的螢光黃色連身衣，各種形狀與大小的鏤空設計，為緊身連身衣的胸口和軀幹部位增添了層次感，配上俏麗短裙，展現熱情魅力。

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關鍵字：

世界盃足球賽, EJAE, 夏奇拉

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