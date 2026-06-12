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世足瘋Coca-Cola聯名！adidas復古紅白、日潮牌F.C.R.B.球衣外套都想收

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記者鮑璿安／綜合報導

隨著2026世界盃足球賽（FIFA World Cup 2026）正式登場，時尚圈早已率先掀起足球熱潮，近期 adidas Originals 與日本街頭品牌 F.C.Real Bristol（F.C.R.B.）不約而同攜手 Coca-Cola 推出全新聯名系列，分別從復古運動文化與足球應援精神出發，將賽事氛圍延伸至日常穿搭，也讓經典可樂紅再次成為本季最具辨識度的時尚符號。

▲▼ 世足聯名 。（圖／品牌提供）

▲▼ 世足聯名 。（圖／品牌提供）

▲SUPERSTAR II COCA-COLA NTD4,690。（圖／品牌提供）

adidas Originals 此次為歡慶 2026 FIFA 世界盃推出全新聯名系列，回溯雙方自 2002 年世界盃展開合作的經典記憶，以「Originals are the Real Thing」為主題，融合千禧年代街頭風格與運動基因。系列最大亮點在於大量運用 Coca-Cola 經典視覺元素，包括復古廣告圖像、標誌字體以及品牌代表性的紅白配色，透過拼貼手法重新演繹球衣設計，打造濃厚 Y2K 氛圍。

▲世足聯名 。（圖／品牌提供）

▲世足聯名 。（圖／品牌提供）

▲聯名三條線短袖上衣NTD1,690；聯名拼貼運動球衣NTD3,690。（圖／品牌提供）

除了球衣之外，短版上衣、三條線運動外套、丹寧套裝等單品同樣吸睛，而鞋款則選擇品牌最具代表性的 Superstar II 與 Samba OG 作為聯名主角，從 Coca-Cola 罐身與經典瓶裝設計汲取靈感，讓足球文化與街頭潮流完美交會。

▲▼ 世足聯名 。（圖／品牌提供）

▲▼ 世足聯名 。（圖／品牌提供）

▲▼ 世足聯名 。（圖／品牌提供）

▲睽違六年再度合作的 F.C.R.B. 與 Coca-Cola。（圖／品牌提供）

睽違六年再度合作的 F.C.R.B. 與 Coca-Cola，則以更鮮明的足球敘事打造聯名企劃，系列圍繞「世界巡迴」故事線展開，設定 Coca-Cola 成為最終決賽官方贊助商，藉此串連足球榮耀、團隊精神與品牌文化。設計上延續 F.C.R.B. 擅長的足球美學，推出足球衣、訓練外套、球褲及棒球衫等單品，並將 Coca-Cola 經典 Logo 大面積融入服裝設計之中，營造濃厚應援氣氛。配件部分更延伸至毛巾、帽款、夾腳拖與開瓶器等生活用品，讓足球不再只是球場上的競技，而是一種能夠融入日常的生活風格。本次聯名系列將於 6/13(六) 在 SOPH. SKM MEN’S A9 限定發售，凡購買聯名指定商品，即贈送鑰匙圈乙個，數量有限，贈完為止。

關鍵字：

足球時尚, 聯名系列, 世界盃, adidas, Coca-Cola

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