fb ig video search mobile ETtoday

成年人的友情也有保存期限？3個跡象判斷是否要人際斷捨離

>

▲星座,占卜,個性。（圖／IG）

▲成年人的友情也有保存期限。（圖／IG）

記者鮑璿安／綜合報導

成長的過程中，我們學會整理衣櫃、整理房間，卻很少有人教我們如何整理人際關係。事實上，成年人的友情並非一成不變，有些人陪你走過某段人生，有些人則會在價值觀改變、生活重心轉移後漸行漸遠。與其勉強維持早已失衡的關係，不如學會適時「人際斷捨離」，把時間與情感留給真正重要的人。

1. 相處後總是感到疲憊，而不是獲得能量

健康的人際關係應該帶來支持與陪伴，但若每次見面後都感到焦慮、壓力或情緒被消耗，甚至需要花很長時間恢復心情，可能代表這段關係已經失去平衡。真正的朋友未必總是意見一致，但相處時會讓人感到自在，而不是長期處於緊繃狀態。

2. 價值觀差距越來越大

長大後的友情常面臨現實考驗，當人生階段改變，有人重視家庭，有人追求事業，有人嚮往自由生活，價值觀逐漸不同其實很正常。若彼此無法理解或尊重對方選擇，每次交流都演變成批評與否定，勉強維持聯繫反而容易產生更多摩擦。

3. 只有你一個人在努力經營

友情需要雙向付出，如果總是你主動聯絡、關心、安排聚會，對方卻長期冷淡回應，甚至只在需要幫忙時才出現，那麼這段關係可能早已失去原本的平衡。成熟的人際斷捨離並非絕情，而是停止過度消耗自己去維持一段單方面投入的關係。

關鍵字：

友情斷捨離, 人際關係, 價值觀差距, 成年友情, 情感失衡

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

許光漢BOUCHERON耳環當胸針用

許光漢BOUCHERON耳環當胸針用

PRADA夏日草編托特包超欠買

PRADA夏日草編托特包超欠買

凱莉珍娜奢華愛馬仕牆曝光

凱莉珍娜奢華愛馬仕牆曝光

車用擴香5選！找到你最愛的氣息

車用擴香5選！找到你最愛的氣息

投資金條掌握3原則防踩雷

投資金條掌握3原則防踩雷

單手就能戴G-SHOCK　運動更方便

單手就能戴G-SHOCK　運動更方便

宋慧喬疊戴百萬元CHAUMET鑽戒遊法國

宋慧喬疊戴百萬元CHAUMET鑽戒遊法國

香水怎麼噴？5個錯誤別犯

香水怎麼噴？5個錯誤別犯

GD美甲配珠寶超閃耀

GD美甲配珠寶超閃耀

CORTIS雙帥同框香奈兒工坊大秀

CORTIS雙帥同框香奈兒工坊大秀

ET Fashion

推薦閱讀

最常把壞情緒留給家人的星座Top 3！第一名好脾氣是裝的　壓力全丟回家

最常把壞情緒留給家人的星座Top 3！第一名好脾氣是裝的　壓力全丟回家

舊愛挽回成功率最高的三大星座！TOP 1只要感受到被愛、浪漫就容易妥協　

舊愛挽回成功率最高的三大星座！TOP 1只要感受到被愛、浪漫就容易妥協　

汶萊王子妃穿小碎花母女裝好甜　精選頂級童裝寵小公主

汶萊王子妃穿小碎花母女裝好甜　精選頂級童裝寵小公主

免出國！OLIVE YOUNG 4大品牌進駐康是美　李多慧愛用品也買得到 LV融入申敏兒日常　混搭寶石戒好時髦 3種朋友不值得深交！習慣消耗你情緒　再熱絡都要留距離 孔升妍演「大妃娘娘」成全劇黑馬！爆紅掀話題　私下穿搭也成效仿潮流 會說真話的朋友很難得！「遇到3種人」別放手　關鍵時刻最能拉你一把 惠而浦新款「1級能效變頻對開冰箱」極窄邊大容量　冷凍空間比例高達39% UNIQLO請到關繼威合作！手繪慈善T恤新作　PEANUTS印花款也值得收藏

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面