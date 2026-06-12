成年人的友情也有保存期限？3個跡象判斷是否要人際斷捨離





▲成年人的友情也有保存期限。（圖／IG）

記者鮑璿安／綜合報導

成長的過程中，我們學會整理衣櫃、整理房間，卻很少有人教我們如何整理人際關係。事實上，成年人的友情並非一成不變，有些人陪你走過某段人生，有些人則會在價值觀改變、生活重心轉移後漸行漸遠。與其勉強維持早已失衡的關係，不如學會適時「人際斷捨離」，把時間與情感留給真正重要的人。

1. 相處後總是感到疲憊，而不是獲得能量

健康的人際關係應該帶來支持與陪伴，但若每次見面後都感到焦慮、壓力或情緒被消耗，甚至需要花很長時間恢復心情，可能代表這段關係已經失去平衡。真正的朋友未必總是意見一致，但相處時會讓人感到自在，而不是長期處於緊繃狀態。

2. 價值觀差距越來越大

長大後的友情常面臨現實考驗，當人生階段改變，有人重視家庭，有人追求事業，有人嚮往自由生活，價值觀逐漸不同其實很正常。若彼此無法理解或尊重對方選擇，每次交流都演變成批評與否定，勉強維持聯繫反而容易產生更多摩擦。

3. 只有你一個人在努力經營

友情需要雙向付出，如果總是你主動聯絡、關心、安排聚會，對方卻長期冷淡回應，甚至只在需要幫忙時才出現，那麼這段關係可能早已失去原本的平衡。成熟的人際斷捨離並非絕情，而是停止過度消耗自己去維持一段單方面投入的關係。