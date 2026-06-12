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看到折扣就失守？3招擺脫「衝動購物」讓你存款慢慢變厚

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▲▼ 星座 。（圖／翻攝自IG）

▲以下3個方法，有助於降低衝動購物的機率。（圖／翻攝自IG）

記者鮑璿安／綜合報導

滑手機看到限時優惠、直播主推薦，或是在壓力大的時候逛購物網站，許多人總會不知不覺按下結帳鍵。然而衝動購物帶來的快樂往往十分短暫，收到帳單時才發現買了不少用不到的東西。想守住荷包，不一定要完全禁止購物，而是學會建立更理性的消費習慣。以下3個方法，有助於降低衝動購物的機率。

1. 建立「24小時冷靜期」

當看到想買的商品時，先別急著結帳，給自己至少24小時的思考時間。許多研究發現，衝動購物的慾望通常會隨著時間降低，經過一天後再回頭檢視，往往會發現其實沒有那麼需要，若是高單價商品，更可以將冷靜期延長至一周，避免因一時情緒而做出後悔的決定。

2. 分辨「想要」與「需要」

購物前不妨問自己一個問題：「如果今天沒有折扣，我還會買嗎？」許多人下單並非真的需要，而是害怕錯過優惠。試著將商品分成「生活必需品」與「提升生活品質的非必要品」，並優先處理真正需要的支出，有助於減少被行銷話術影響的機會。

3. 找到情緒出口，而非購物出口

不少衝動消費其實源自壓力、焦慮或無聊。當心情低落時，大腦容易透過購物獲得短暫滿足感。因此，比起打開購物App，不妨改以運動、閱讀、散步、與朋友聊天等方式轉移注意力。當情緒被妥善照顧後，對購物帶來的即時快感依賴也會逐漸降低。

關鍵字：

衝動購物, 理性消費, 情緒管理, 冷靜期, 消費心理

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