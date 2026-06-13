fb ig video search mobile ETtoday

Olive Young必買氣墊粉餅！10款高人氣清單　適合膚質＋網友評價一次看

>

文／美人圈

想找夏季不脫妝氣墊粉餅，近年韓國底妝趨勢不再追求厚重高遮瑕，而是更強調「原生感好膚質」，從fwee、hince、LANEIGE到HERA、WAKEMAKE等人氣品牌，都推出話題度超高的氣墊新品，以下整理10款2026韓國Olive Young底妝新品推薦，無論是油肌愛的柔霧妝感，還是乾肌最愛的水光奶油肌通通有！

2026韓國Olive Young底妝新品推薦1：fwee 全天持妝黑氣墊

防曬係數：SPF40／PA++

適合膚質：混合肌、油肌、中性肌

近期韓國討論度超高的fwee黑氣墊，主打升級版持妝力與更高遮瑕表現，妝感介於柔霧與光澤之間，呈現自然高級的奶油微霧肌。採用六角形粉體科技，能細緻修飾毛孔與膚色不均，同時添加積雪草胜肽等保濕成分，即使主打持妝型氣墊，上臉依舊舒適服貼、不易拔乾。尤其在悶熱天氣下，出油後會轉為自然奶油光澤，讓底妝看起來更加精緻有質感。

網友評價：「妝感超自然，皮膚看起來像天生很好，出油後反而更漂亮，完全不會有斑駁感。」

▲氣墊 。（圖／翻攝自IG）

▲fwee 全天持妝黑氣墊，NT$840。（圖／fwee）

2026韓國Olive Young底妝新品推薦2：hince Chill Voyage 裸膚網紗氣墊

防曬係數：SPF40／PA++

適合膚質：油肌、混合肌、中性肌

hince夏季限定Chill Voyage系列以清爽水藍色果凍外殼吸引目光，光是外型就充滿夏日氛圍感。裸膚網紗氣墊主打高級柔霧妝效，擁有優秀的毛孔柔焦能力與中高遮瑕力，能自然修飾泛紅、毛孔與膚色不均。網紗設計讓粉體釋放更均勻，上妝服貼不厚重，即使長時間帶妝也不容易卡粉。隨著時間推移，妝感會逐漸轉化為自然奶油肌，是韓妞近期很愛的夏季底妝類型。

網友評價：「柔霧妝感超高級，毛孔像被磨皮一樣，出油後變成漂亮奶油肌。」

▲氣墊 。（圖／翻攝自IG）

▲hince Chill Voyage 裸膚網紗氣墊，約NT$680。（圖／hince）

2026韓國Olive Young底妝新品推薦3：LANEIGE 蘭芝 NEO雙效持妝柔霧氣墊

防曬係數：SPF42／PA+++

適合膚質：混合肌、油肌

蘭芝NEO柔霧氣墊主打奶霧柔焦妝感，搭配3重毛孔柔焦控油科技，能自然修飾毛孔與膚色不均，打造乾淨細緻的柔霧底妝。雖然是霧面妝效，但上臉不會太乾，保有剛剛好的舒適度與服貼感。再加上長效持妝與抗汗抗濕配方，能減少出油後暗沉，長時間帶妝也不顯髒，是近期話題度很高的開架氣墊之一。

網友評價：「霧面但不乾，上臉毛孔有被柔焦的感覺，出油後妝感還是很乾淨，是油肌夏天很安心的一顆氣墊。」

▲氣墊 。（圖／翻攝自IG）

▲LANEIGE 蘭芝 NEO雙效持妝柔霧氣墊，NT$1,300。（圖／LANEIGE 蘭芝）

2026韓國Olive Young底妝新品推薦4：PONY EFFECT 極水透光氣墊粉餅升級版 小紫盒

防曬係數：SPF50+／PA+++

適合膚質：乾肌、混合肌、中性肌

韓國話題度超高的「PDRN水光氣墊」就是這顆！PONY EFFECT小紫盒主打養膚型底妝，添加PDRN、外泌體、穀胱甘肽及β-葡聚糖等保養成分，質地水潤輕薄，輕拍就能形成細緻透亮的光澤感。雖然遮瑕度偏中等，但修飾膚色與膚質的能力相當優秀，能讓肌膚呈現宛如剛做完水光療程般的飽滿透亮感。長時間帶妝也不容易暗沉，出油後反而會轉為更自然的奶油光澤。

網友評價：「妝感很像做完水光肌，皮膚看起來嫩嫩亮亮的，而且出油後反而更好看，是那種越久越漂亮的氣墊。」

▲氣墊 。（圖／翻攝自IG）

▲PONY EFFECT 極水透光氣墊粉餅升級版，NT$1,380。（圖／PONY EFFECT）

2026韓國Olive Young底妝新品推薦5：LAKA 裸霧光氣墊粉餅

防曬係數：SPF40／PA++

適合膚質：中性肌、混合肌

LAKA首款氣墊以「真實肌膚質感」為設計概念，粉體細緻且延展性高，輕拍即可均勻貼合肌膚，呈現乾淨自然的柔霧光妝效。遮瑕度偏自然路線，但對毛孔、泛紅與膚色不均都有不錯的修飾效果，同時保留低調光澤感。整體妝感介於霧面與光澤之間，近看是柔霧肌感，遠看則擁有自然透亮度，很適合喜歡偽素顏底妝的人。

網友評價：「妝感很像幫皮膚開了柔焦濾鏡，不厚重又很乾淨，日常上班或外出都很適合。」

▲氣墊 。（圖／翻攝自IG）

▲LAKA 裸霧光氣墊粉餅，NT$640。（圖／LAKA）

2026韓國Olive Young底妝新品推薦6：CLIO 珂莉奧 粉鑽亮采氣墊粉餅

防曬係數：SPF50+／PA++++

適合膚質：乾肌、混合肌、中性肌

CLIO粉鑽氣墊多年來穩坐韓國Olive Young熱銷榜單，主打輕透保濕與自然光澤妝感。添加多重玻尿酸與玫瑰水成分，粉體水潤細緻，上臉後能自然融入肌膚紋理，打造韓妞最愛的透亮好膚質效果。遮瑕度偏自然，但整體膚色修飾能力優秀，補妝時也不容易厚粉或結塊，是一顆新手也能輕鬆駕馭的萬用型氣墊。

網友評價：「很適合日常上班用，妝感自然又有光澤，補妝也不會變厚，是那種怎麼拍都不太會失手的氣墊。」

▲氣墊 。（圖／翻攝自IG）

▲CLIO 珂莉奧 粉鑽亮采氣墊粉餅，NT$1,150。（圖／CLIO 珂莉奧）

2026韓國Olive Young底妝新品推薦7：I'M MEME 我愛神力水光網紗氣墊

防曬係數：SPF40 / PA++

適合膚質：乾肌、混合肌、敏弱肌

I'M MEME水光網紗氣墊主打高達69%護膚成分，添加PDRN與積雪草等修護保濕配方，對於乾肌或膚況不穩時特別友善。網紗設計讓粉體更加細緻均勻，取粉量也更容易控制，輕拍即可呈現自然透亮的水光肌效果。整體妝感相當輕盈，即使多次疊加也不容易厚重，能打造像天生好膚質般的清透光圈肌。

網友評價：「妝感很清透，像是皮膚自然變好，水潤但不黏膩，日常上妝很輕鬆，很適合喜歡韓系裸妝的人。」

▲氣墊 。（圖／翻攝自IG）

▲I'M MEME 我愛神力水光網紗氣墊，NT$790。（圖／I'M MEME）

2026韓國Olive Young底妝新品推薦8：HERA 黑色網紗氣墊

防曬係數：SPF38 / PA++

適合膚質：油肌、混合肌

HERA黑色網紗氣墊被不少韓國彩妝師與女團愛用，採用網紗蕊芯設計，能讓粉體均勻釋放並更服貼地融入肌膚。主打輕盈透氣的柔霧妝效，能有效柔焦毛孔與修飾膚理，同時具備優秀控油能力，即使在潮濕悶熱的天氣下也能維持乾淨妝感。霧面妝效卻不顯乾燥，是許多油肌女孩心中的人生氣墊。

網友評價：「本來只是想跟風偶像同款，結果持妝力超驚艷！潮濕天氣也很穩定，是夏天會一直拿出來用的氣墊。」

▲氣墊 。（圖／翻攝自IG）

▲HERA 黑色網紗氣墊，NT$1,300。（圖／HERA）

2026韓國Olive Young底妝新品推薦9：BANILA CO 超完美持久無瑕氣墊粉餅 空氣輕盈版

防曬係數：SPF50+／PA++++

適合膚質：混合肌、油肌

BANILA CO人氣白松露氣墊推出全新空氣輕盈版，在維持高遮瑕與高持妝特色的同時，妝感變得更加輕薄服貼。採用特殊雙重熔融粉體技術，能緊密貼合肌膚紋理，有效修飾毛孔與瑕疵。配方中更加入義大利白松露精華與8種白花複合物，讓妝容長時間維持透亮不暗沉，呈現精緻的奶油微霧肌效果。

網友評價：「妝感很乾淨自然，毛孔有被柔焦的感覺，保濕度也很夠，一整天妝感都滿舒服。」

▲氣墊 。（圖／翻攝自IG）

▲BANILA CO 超完美持久無瑕氣墊粉餅 空氣輕盈版，NT$990。（圖／BANILA CO）

2026韓國Olive Young底妝新品推薦10：WAKEMAKE 空氣感無痕氣墊粉餅

防曬係數：SPF50+／PA+++

適合膚質：油肌、混合肌

WAKEMAKE空氣感無痕氣墊近年在韓國年輕族群間人氣持續攀升，主打半霧光柔焦妝效，搭配雙重多孔控油粉體，有效吸附多餘皮脂並減少暗沉問題。粉體細緻輕盈，上臉後能自然柔焦毛孔，同時添加舒緩保濕成分，即使長時間帶妝也能維持舒適服貼感，是兼顧控油與保濕的一款高CP值氣墊。

網友評價：「半霧光妝感很自然，毛孔修飾效果不錯，持妝度也滿穩定，是夏天很常回購的一顆氣墊。」

▲氣墊 。（圖／翻攝自IG）

▲WAKEMAKE 空氣感無痕氣墊粉餅，NT$1,200。（圖／WAKEMAKE）

2026韓國Olive Young底妝推薦怎麼選？

油肌、混油肌首選：LANEIGE、HERA、WAKEMAKE、fwee

乾肌、水光肌首選：PONY EFFECT、I'M MEME、CLIO

自然裸妝感首選：LAKA、hince

夏季高持妝首選：fwee、LANEIGE、HERA、BANILA CO

延伸閱讀

乾肌粉底怎麼選？15款保濕粉底液、粉底霜推薦，夏天持妝不浮粉

Olive Young開架爆款！8款2026韓國保濕妝前乳推薦＋適合膚質，換季脫妝卡粉必收 圖集

Olive Young必收！2026 韓國開架「高顏值唇釉」推薦7款，這款是嫩唇天花板

※本文由《Beauty美人圈》授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：

美人圈, Olive Young, 氣墊

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

許光漢BOUCHERON耳環當胸針用

許光漢BOUCHERON耳環當胸針用

PRADA夏日草編托特包超欠買

PRADA夏日草編托特包超欠買

凱莉珍娜奢華愛馬仕牆曝光

凱莉珍娜奢華愛馬仕牆曝光

車用擴香5選！找到你最愛的氣息

車用擴香5選！找到你最愛的氣息

投資金條掌握3原則防踩雷

投資金條掌握3原則防踩雷

單手就能戴G-SHOCK　運動更方便

單手就能戴G-SHOCK　運動更方便

宋慧喬疊戴百萬元CHAUMET鑽戒遊法國

宋慧喬疊戴百萬元CHAUMET鑽戒遊法國

香水怎麼噴？5個錯誤別犯

香水怎麼噴？5個錯誤別犯

GD美甲配珠寶超閃耀

GD美甲配珠寶超閃耀

CORTIS雙帥同框香奈兒工坊大秀

CORTIS雙帥同框香奈兒工坊大秀

ET Fashion

推薦閱讀

最常把壞情緒留給家人的星座Top 3！第一名好脾氣是裝的　壓力全丟回家

最常把壞情緒留給家人的星座Top 3！第一名好脾氣是裝的　壓力全丟回家

舊愛挽回成功率最高的三大星座！TOP 1只要感受到被愛、浪漫就容易妥協　

舊愛挽回成功率最高的三大星座！TOP 1只要感受到被愛、浪漫就容易妥協　

Lisa登世足開幕火辣開唱　白色露腰戰袍盡顯動感魅力

Lisa登世足開幕火辣開唱　白色露腰戰袍盡顯動感魅力

CITIZEN鍛造碳面盤獨一無二　融入日式美學秀層次錶殼 腿粗的人每天堅持5個動作就能瘦　實測1個月下半身直接小一號 成年人的友情也有保存期限？3個跡象判斷是否要人際斷捨離 一旦愛上就難分難捨的三大星座配對！TOP 1像朋友也像戀人快樂又幸福 《我的王室死對頭》林智妍旅遊照「純真感」被熱議　5套私服穿搭解析 玩具總動員吊飾只送不賣！ANESSA、海綿寶寶聯名防曬太生火 汶萊王子妃穿小碎花母女裝好甜　精選頂級童裝寵小公主

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面