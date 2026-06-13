Olive Young必買氣墊粉餅！10款高人氣清單　適合膚質＋網友評價一次看

文／美人圈

想找夏季不脫妝氣墊粉餅，近年韓國底妝趨勢不再追求厚重高遮瑕，而是更強調「原生感好膚質」，從fwee、hince、LANEIGE到HERA、WAKEMAKE等人氣品牌，都推出話題度超高的氣墊新品，以下整理10款2026韓國Olive Young底妝新品推薦，無論是油肌愛的柔霧妝感，還是乾肌最愛的水光奶油肌通通有！

2026韓國Olive Young底妝新品推薦1：fwee 全天持妝黑氣墊

防曬係數：SPF40／PA++

適合膚質：混合肌、油肌、中性肌

近期韓國討論度超高的fwee黑氣墊，主打升級版持妝力與更高遮瑕表現，妝感介於柔霧與光澤之間，呈現自然高級的奶油微霧肌。採用六角形粉體科技，能細緻修飾毛孔與膚色不均，同時添加積雪草胜肽等保濕成分，即使主打持妝型氣墊，上臉依舊舒適服貼、不易拔乾。尤其在悶熱天氣下，出油後會轉為自然奶油光澤，讓底妝看起來更加精緻有質感。

網友評價：「妝感超自然，皮膚看起來像天生很好，出油後反而更漂亮，完全不會有斑駁感。」

▲fwee 全天持妝黑氣墊，NT$840。（圖／fwee）

2026韓國Olive Young底妝新品推薦2：hince Chill Voyage 裸膚網紗氣墊

防曬係數：SPF40／PA++

適合膚質：油肌、混合肌、中性肌

hince夏季限定Chill Voyage系列以清爽水藍色果凍外殼吸引目光，光是外型就充滿夏日氛圍感。裸膚網紗氣墊主打高級柔霧妝效，擁有優秀的毛孔柔焦能力與中高遮瑕力，能自然修飾泛紅、毛孔與膚色不均。網紗設計讓粉體釋放更均勻，上妝服貼不厚重，即使長時間帶妝也不容易卡粉。隨著時間推移，妝感會逐漸轉化為自然奶油肌，是韓妞近期很愛的夏季底妝類型。

網友評價：「柔霧妝感超高級，毛孔像被磨皮一樣，出油後變成漂亮奶油肌。」

▲hince Chill Voyage 裸膚網紗氣墊，約NT$680。（圖／hince）

2026韓國Olive Young底妝新品推薦3：LANEIGE 蘭芝 NEO雙效持妝柔霧氣墊

防曬係數：SPF42／PA+++

適合膚質：混合肌、油肌

蘭芝NEO柔霧氣墊主打奶霧柔焦妝感，搭配3重毛孔柔焦控油科技，能自然修飾毛孔與膚色不均，打造乾淨細緻的柔霧底妝。雖然是霧面妝效，但上臉不會太乾，保有剛剛好的舒適度與服貼感。再加上長效持妝與抗汗抗濕配方，能減少出油後暗沉，長時間帶妝也不顯髒，是近期話題度很高的開架氣墊之一。

網友評價：「霧面但不乾，上臉毛孔有被柔焦的感覺，出油後妝感還是很乾淨，是油肌夏天很安心的一顆氣墊。」

▲LANEIGE 蘭芝 NEO雙效持妝柔霧氣墊，NT$1,300。（圖／LANEIGE 蘭芝）

2026韓國Olive Young底妝新品推薦4：PONY EFFECT 極水透光氣墊粉餅升級版 小紫盒

防曬係數：SPF50+／PA+++

適合膚質：乾肌、混合肌、中性肌

韓國話題度超高的「PDRN水光氣墊」就是這顆！PONY EFFECT小紫盒主打養膚型底妝，添加PDRN、外泌體、穀胱甘肽及β-葡聚糖等保養成分，質地水潤輕薄，輕拍就能形成細緻透亮的光澤感。雖然遮瑕度偏中等，但修飾膚色與膚質的能力相當優秀，能讓肌膚呈現宛如剛做完水光療程般的飽滿透亮感。長時間帶妝也不容易暗沉，出油後反而會轉為更自然的奶油光澤。

網友評價：「妝感很像做完水光肌，皮膚看起來嫩嫩亮亮的，而且出油後反而更好看，是那種越久越漂亮的氣墊。」

▲PONY EFFECT 極水透光氣墊粉餅升級版，NT$1,380。（圖／PONY EFFECT）

2026韓國Olive Young底妝新品推薦5：LAKA 裸霧光氣墊粉餅

防曬係數：SPF40／PA++

適合膚質：中性肌、混合肌

LAKA首款氣墊以「真實肌膚質感」為設計概念，粉體細緻且延展性高，輕拍即可均勻貼合肌膚，呈現乾淨自然的柔霧光妝效。遮瑕度偏自然路線，但對毛孔、泛紅與膚色不均都有不錯的修飾效果，同時保留低調光澤感。整體妝感介於霧面與光澤之間，近看是柔霧肌感，遠看則擁有自然透亮度，很適合喜歡偽素顏底妝的人。

網友評價：「妝感很像幫皮膚開了柔焦濾鏡，不厚重又很乾淨，日常上班或外出都很適合。」

▲LAKA 裸霧光氣墊粉餅，NT$640。（圖／LAKA）

2026韓國Olive Young底妝新品推薦6：CLIO 珂莉奧 粉鑽亮采氣墊粉餅

防曬係數：SPF50+／PA++++

適合膚質：乾肌、混合肌、中性肌

CLIO粉鑽氣墊多年來穩坐韓國Olive Young熱銷榜單，主打輕透保濕與自然光澤妝感。添加多重玻尿酸與玫瑰水成分，粉體水潤細緻，上臉後能自然融入肌膚紋理，打造韓妞最愛的透亮好膚質效果。遮瑕度偏自然，但整體膚色修飾能力優秀，補妝時也不容易厚粉或結塊，是一顆新手也能輕鬆駕馭的萬用型氣墊。

網友評價：「很適合日常上班用，妝感自然又有光澤，補妝也不會變厚，是那種怎麼拍都不太會失手的氣墊。」

▲CLIO 珂莉奧 粉鑽亮采氣墊粉餅，NT$1,150。（圖／CLIO 珂莉奧）

2026韓國Olive Young底妝新品推薦7：I'M MEME 我愛神力水光網紗氣墊

防曬係數：SPF40 / PA++

適合膚質：乾肌、混合肌、敏弱肌

I'M MEME水光網紗氣墊主打高達69%護膚成分，添加PDRN與積雪草等修護保濕配方，對於乾肌或膚況不穩時特別友善。網紗設計讓粉體更加細緻均勻，取粉量也更容易控制，輕拍即可呈現自然透亮的水光肌效果。整體妝感相當輕盈，即使多次疊加也不容易厚重，能打造像天生好膚質般的清透光圈肌。

網友評價：「妝感很清透，像是皮膚自然變好，水潤但不黏膩，日常上妝很輕鬆，很適合喜歡韓系裸妝的人。」

▲I'M MEME 我愛神力水光網紗氣墊，NT$790。（圖／I'M MEME）

2026韓國Olive Young底妝新品推薦8：HERA 黑色網紗氣墊

防曬係數：SPF38 / PA++

適合膚質：油肌、混合肌

HERA黑色網紗氣墊被不少韓國彩妝師與女團愛用，採用網紗蕊芯設計，能讓粉體均勻釋放並更服貼地融入肌膚。主打輕盈透氣的柔霧妝效，能有效柔焦毛孔與修飾膚理，同時具備優秀控油能力，即使在潮濕悶熱的天氣下也能維持乾淨妝感。霧面妝效卻不顯乾燥，是許多油肌女孩心中的人生氣墊。

網友評價：「本來只是想跟風偶像同款，結果持妝力超驚艷！潮濕天氣也很穩定，是夏天會一直拿出來用的氣墊。」

▲HERA 黑色網紗氣墊，NT$1,300。（圖／HERA）

2026韓國Olive Young底妝新品推薦9：BANILA CO 超完美持久無瑕氣墊粉餅 空氣輕盈版

防曬係數：SPF50+／PA++++

適合膚質：混合肌、油肌

BANILA CO人氣白松露氣墊推出全新空氣輕盈版，在維持高遮瑕與高持妝特色的同時，妝感變得更加輕薄服貼。採用特殊雙重熔融粉體技術，能緊密貼合肌膚紋理，有效修飾毛孔與瑕疵。配方中更加入義大利白松露精華與8種白花複合物，讓妝容長時間維持透亮不暗沉，呈現精緻的奶油微霧肌效果。

網友評價：「妝感很乾淨自然，毛孔有被柔焦的感覺，保濕度也很夠，一整天妝感都滿舒服。」

▲BANILA CO 超完美持久無瑕氣墊粉餅 空氣輕盈版，NT$990。（圖／BANILA CO）

2026韓國Olive Young底妝新品推薦10：WAKEMAKE 空氣感無痕氣墊粉餅

防曬係數：SPF50+／PA+++

適合膚質：油肌、混合肌

WAKEMAKE空氣感無痕氣墊近年在韓國年輕族群間人氣持續攀升，主打半霧光柔焦妝效，搭配雙重多孔控油粉體，有效吸附多餘皮脂並減少暗沉問題。粉體細緻輕盈，上臉後能自然柔焦毛孔，同時添加舒緩保濕成分，即使長時間帶妝也能維持舒適服貼感，是兼顧控油與保濕的一款高CP值氣墊。

網友評價：「半霧光妝感很自然，毛孔修飾效果不錯，持妝度也滿穩定，是夏天很常回購的一顆氣墊。」

▲WAKEMAKE 空氣感無痕氣墊粉餅，NT$1,200。（圖／WAKEMAKE）

2026韓國Olive Young底妝推薦怎麼選？

油肌、混油肌首選：LANEIGE、HERA、WAKEMAKE、fwee

乾肌、水光肌首選：PONY EFFECT、I'M MEME、CLIO

自然裸妝感首選：LAKA、hince

夏季高持妝首選：fwee、LANEIGE、HERA、BANILA CO

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