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河智苑近50歲登打歌舞台腹肌炸裂　「零復胖瘦身」方法公開

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文／美人圈

河智苑驚喜登上MBC音樂節目《Show! 音樂中心》，重現2003年發行的經典歌曲〈Home Run〉！近50歲的年紀，身材與皮膚狀態好到讓眾網友驚嘆：「完全不敢相信快50歲了」、「真正的逆生長女神」，可說是大家公認的「從年輕漂亮到現在」的韓國女演員！

▲河智苑 。（圖／翻攝自IG）

▲（圖／Youtube／MBCkpop）

河智苑此次的表演片段一在Youtube上線，一天就破了百萬觀看！河智苑身著貼身的服裝、露出纖細腰線、充滿緊實力量感的手臂線條現與炸裂的腹肌，重現2003年發行的歌曲，而河智苑年近半百仍可維持逆天狀態，可歸功於河智苑過去傳達過的保養信念：「比起保養身材，我更專注於讓身體不要生病。因為身體跟心是一體的，我認為有健康的身體和清醒的腦袋，才能做出好的演出。」那究竟河智苑是如何做到「身體不要生病」的呢？一起來看！

河智苑不復胖減肥方法1.減肥不靠斷食

河智苑表示想要維持身材，讓身體不生病，絕不靠斷食減肥，加上河智苑其實是吃貨，也曾在採訪中坦承：「我不能餓到，餓好幾天的瘦身方式並不適合我。」因此，即便是外食，也會充分補充蔬菜、蛋白質、澱粉。

▲河智苑 。（圖／翻攝自IG）

▲（圖／IG@hajiwon1023，下同）

此外，除了新鮮蔬果、雞胸肉，更用白菜取代泡菜、糙米取代白飯，讓口味變輕淡。若需要更積極的飲控、瘦身，河智苑則會自製「南瓜拿鐵」作為代餐，將南瓜、蜂蜜、牛奶打在一起，營養與飽足感通通具足。

▲河智苑 。（圖／翻攝自IG）

河智苑不復胖減肥方法2.採「低鹽低鈉、原型食物」的飲食原則

為了維持好狀態與避免水腫，河智苑採取「低鹽低鈉、原型食物」的飲食原則，以維持身體良好的新陳代謝、讓身體不生病，並攝取到食物最全面的營養素。此外，河智苑還會吃「橄欖油泡飯」，將橄欖油直接倒進飯中，增加好的油脂與抗氧化力，並擁有相當的飽足感。

河智苑不復胖減肥方法3.每天喝「檸檬水」與「蜂王乳」

河智苑在韓國綜藝節目《拜託了冰箱》，公開自己已維持「每天都喝檸檬水」的習慣長達15年。更進一步分享自己會預先榨好新鮮檸檬汁，每天倒一點進水壺中加水稀釋就能直接喝，有時候也會加蜂蜜調味，甚至喝燒酒時也會加檸檬汁進去。除了檸檬水，河智苑還會每天補充「蜂王乳」，與蜂蜜調和一起喝，幫助維持肌膚緊緻彈嫩狀態。

▲河智苑 。（圖／翻攝自IG）

河智苑不復胖減肥方法4.運動項目要多元、才能有趣好玩

河智苑從事的運動項目非常多，包含跑步、游泳、瑜伽、高爾夫球、爬山、重訓等！不止可鍛鍊到不同的身體部位，最重要的是河智苑秉持著「讓運動變得好玩，才能持之以恆」的想法。河智苑說明由於當演員需要消耗大量體力，為了更好的完成工作，一開始是「逼自己」去運動，後來開始嘗試不同運動項目，讓運動變得有趣，不知不覺也已經堅持近20年，讓運動成為習慣和日常，養成緊緻健康的少女體態。

▲河智苑 。（圖／翻攝自IG）

河智苑不復胖減肥方法5.身心放鬆極度重要

清淡飲食、養成運動習慣還不足以讓身體不要生病，河智苑認為身心要「放鬆」，才能讓身體有更好的吸收與代謝！因此，河智苑習慣透過「精油」放鬆，從嗅覺到肌膚都被好好滋養，除了每天用精油按摩身體，並推薦可將精油滴入泡澡水、泡腳水中，更有效舒緩、放鬆，同時保養肌膚。

▲河智苑 。（圖／翻攝自IG）

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※本文由《Beauty美人圈》授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：

美人圈, 河智苑, 瘦身

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