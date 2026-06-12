舊愛挽回成功率最高的三大星座！TOP 1只要感受到被愛、浪漫就容易妥協　

記者李薇／台北報導 圖／tvn_drama IG

分手之後，有些人說得再決絕，心裡其實還留著一個位置，只要舊愛願意回頭、態度放軟、重新證明誠意，他們就很容易被過去的感情牽動，尤其是重視回憶、安全感與情感連結的星座，更容易在舊愛挽回時選擇再給彼此一次機會。

TOP 3：天秤座

天秤座很容易因為「關係還有修復空間」而心軟，他們不喜歡把感情收得太絕，分手後即使表面維持體面，心裡也會反覆衡量兩個人是不是還有可能，若舊愛主動示好、願意溝通過去問題，他們很可能會因為捨不得熟悉感，也不想否定曾經的美好，而重新打開心門。

TOP 2：巨蟹座

巨蟹座對舊愛的抵抗力很低，因為他們本來就很重感情、念舊情，一段關係結束後，不一定真的放下，只是把難過藏起來，當舊愛重新出現、提起過去回憶、表現出想珍惜的態度時，他們很容易被打動，尤其對方若曾經給過安全感，更可能因為捨不得而選擇回頭。

TOP 1：雙魚座

雙魚座最容易吃回頭草，因為他們在感情裡很難徹底切斷情緒連結，只要舊愛回來挽回，說出還愛、後悔、想重新開始，雙魚就容易把過去的傷痛暫時放到一邊，重新相信這段關係還有轉圜餘地，他們不是不記得受過的委屈，而是太容易被愛與浪漫感召喚，因此只要對方姿態夠真誠，往往最難拒絕舊愛回頭。