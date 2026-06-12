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「冠軍粉底」霧光版也超強！水感遮瑕卻一點不乾　持妝氣墊寶寶藍更粉嫩

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記者李薇／台北報導、攝影　圖／品牌提供

近期不少適合夏季的底妝紛紛推陳出新，以較為清爽控油的質感亮相，像是資生堂與雅詩蘭黛都有新作上市，更是專門為其打造好玩時尚的快閃店，一站式體驗新品、做美美造型，同時還可以留下相片紀念，快揪好友一起出發！

＃SHISEIDO 超聚光舞台快閃巡迴活動

▲資生堂,雅詩蘭黛,SHISEIDO,保養,快閃店,彩妝,粉底。（圖／品牌提供）

SHISEIDO的超聚光活膚粉底精華上市之後立刻橫掃各大美妝排行榜，更是拿下日本@cosme粉底液大賞NO.1，廣受粉絲喜愛；2026年再度推出「超聚光持久霧光粉底精華」，以更加霧光的質地設計，但卻完全不會犧牲肌膚精緻度，獨家精華裹妝科技2.0讓粉體推抹瞬間極致絲滑，一點都不會卡粉乾燥，待完妝後自動轉為乾爽輕盈的妝效，不需要任何工具就能輕鬆擁有女團級的柔焦美肌。

▲資生堂,雅詩蘭黛,SHISEIDO,保養,快閃店,彩妝,粉底。（圖／品牌提供）

▲資生堂,雅詩蘭黛,SHISEIDO,保養,快閃店,彩妝,粉底。（圖／品牌提供）

針對全新商品上市，超聚光持久霧光粉底精華也於11日展開全台快閃，提前預約就可以享有藝人般的整套美容室妝容體驗，包含肌膚保養、彩妝打造，最後還能拍攝美照留念，並且帶走超聚光活膚粉底精華5ml＋入禪之境針管香水10ml的小禮物，絕對很值得體驗。

▲資生堂,雅詩蘭黛,SHISEIDO,保養,快閃店,彩妝,粉底。（圖／品牌提供）

＃雅詩蘭黛 2026粉持久我的完美主場全台快閃店

在台灣熱賣多年的粉持久系列向來是夏季粉底必推好物，近期將於全台舉辦快閃巡迴，不僅祭出各項優惠組合，更是以IU御用粉持久寶寶藍氣墊打造時髦設計，淡雅低飽和的粉盒搭載全新升級版粉持久完美鎖妝氣墊粉餅，最強控油效果一拍立刻讓毛孔柔焦，打造細緻遮瑕的底妝效果，粉體輕盈不黏膩，帶妝一整天也透氣舒適。

▲資生堂,雅詩蘭黛,SHISEIDO,保養,快閃店,彩妝,粉底。（圖／品牌提供）

▲資生堂,雅詩蘭黛,SHISEIDO,保養,快閃店,彩妝,粉底。（圖／品牌提供）

不只是搶先曝光7月8日才上市的氣墊粉餅，現場更是有專業彩妝師能1對1訂製骨相妝容，從底妝、唇妝到眉眼部位，一站式打造質感妝效，更是引進韓國必拍巨無霸拍貼機，輕鬆記錄下時尚美顏，填表報名、現場消費還能把限定水啵啵琉璃潤唇膏正貨、圓筒包吊飾或精緻髮夾帶回家。

▲資生堂,雅詩蘭黛,SHISEIDO,保養,快閃店,彩妝,粉底。（圖／品牌提供）

▲資生堂,雅詩蘭黛,SHISEIDO,保養,快閃店,彩妝,粉底。（圖／品牌提供）

關鍵字：

資生堂, 雅詩蘭黛, SHISEIDO, 保養, 快閃店, 彩妝, 粉底

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