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泰勒絲「事業線」與美腿齊發　穿絕美禮服慶祝新里程碑

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▲▼ 泰勒絲 。（圖／CFP）

▲泰勒絲成為入選詞曲創作名人堂最年輕女性，身穿Givenchy刺繡禮服出席晚宴。（圖／CFP）

記者陳雅韻／台北報導

流行樂天后泰勒絲（Taylor Swift）再度締造新的里程碑，入選歌曲創作人名人堂最年輕女性，36歲的她出道以來發行12張專輯，榮獲14座葛萊美獎，獲得此殊榮實至名歸，在此光榮時刻，她選穿Givenchy花卉刺繡禮服出席2026詞曲創作名人堂的晚宴時，「事業線」與美腿全都露，大方秀自信風采。

泰勒絲身穿的Givenchy平口禮服擁有剪裁精美且極其貼身的馬甲上衣，完美凸顯了她的身形曲線，亮點是色彩鮮明的大片花朵刺繡，呈現鮮豔的紅玫瑰、柔和的白花與鬱鬱蔥蔥的綠葉，而開高岔的設計盡顯她的長腿優勢，整件優雅禮服配上他的招牌紅唇，輕鬆展現巨星氣勢。

▲▼ 泰勒絲 。（圖／CFP）

▲泰勒絲觀賞NBA總冠軍賽第四戰尼克隊逆轉勝，開心歡呼。（圖／CFP）

工作不馬虎，休閒活動也不錯過，泰勒絲10日現身NBA總冠軍賽第四戰，親眼見證她支持的紐約尼克隊逆轉勝，在下半場克服29分落後，最終以107比106分擊退馬刺隊，讓泰勒絲樂得振臂歡呼，她當天除了穿尼克隊配色的T恤外，還背著Dior D-Motion包款，已是她近期頻繁使用的第三款Dior包，足見對品牌的熱愛。

 

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關鍵字：

泰勒絲, Dior, Givenchy

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