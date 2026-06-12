韓系最紅PDRN跟上了沒？史上最高濃度20萬ppm竟然1600元不到

記者李薇／台北報導 圖／品牌提供

與人體DNA相似度極高的PDRN因為擁有極佳修護力，同時又能改善肌膚彈力與光澤度，在網路上備受討論，而水光針的主要成份也是PDRN，但注射療程可不是每個人都敢嘗試，所以以下就分享多款用擦的保養單品，日常也能養成韓妞般的水光肌。

＃巴黎萊雅 超水光P.D.R.N.修護精華，30ml、售價1599元

巴黎萊雅在2026年重磅推出全新超水光P.D.R.N.修護精華，採用萊雅專利PDRN更搭載史上最高濃度「20萬ppm」，比起市面常見單品可以更快速被吸收，同時提供的養護效果也更為顯著，更是透過普拉斯鏈PRO、全能菸鹼醯胺成分，同時達到舒緩肌膚泛紅乾燥，全方位達到澎潤緊緻。

＃DR.CINK PDRN外泌體撫紋微晶精華，15ml、售價1180元

以「延長肌膚年輕保固期」為核心概念，Dr.CINK也打造全新PDRN外泌體撫紋微晶精華，小小一支結合W鮭粹精華PDRN＋PN13,000ppm+、850億顆雙專利外泌體、15,000支微藻晶、微藻膠原與極小分子玻尿酸等，不僅僅是為肌膚注入青春水光感，更是能夠打造飽滿細緻膚觸，重現緊實彈力。

＃REJURAN 肌底喚膚修護面膜，5片、售價1700元

掀起水光保養的麗珠蘭（REJURAN）在台灣也引進肌膚保養系列，除了眼部精華、輕潤乳液，更是獨家上市肌底喚膚修護面膜，採用無菌處理的面膜布，透過明星成分c-PDRN修復因子，搭配褐藻醣膠、7種玻尿酸複合物、海藻精華、泛醇與透明質酸，可以達到高效密集的修護能量，讓肌膚彈潤保濕。