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涼感小物使用技巧與禁忌！先把汗擦乾效果更持久

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記者李薇／台北報導

夏天一到，不少人會靠涼感噴霧、涼感濕巾、薄荷洗髮精、涼感乳液來降低悶熱感，但涼感產品不是用越多越有效，若使用方式錯誤，反而可能刺激肌膚、讓身體更乾，甚至出現越擦越不舒服的狀況，想讓涼意發揮得剛剛好，關鍵在於避開過度刺激、選對時機，並搭配正確的降溫方式。

▲夏天,流汗,擦汗,美妝,。（AI協作圖／記者李薇製作，經編輯審核）

▲夏天涼感小物正確使用效果好又不傷肌膚。（AI協作圖／記者李薇製作，經編輯審核）

＃不要在大太陽底下反覆噴涼感產品

涼感噴霧雖然能快速帶來清爽感，但不建議在戶外曝曬時一直補噴，尤其是含酒精、薄荷、香精成分的產品，可能讓肌膚在高溫下更容易乾燥或刺癢，建議先移到陰涼處，擦掉汗水後再少量使用，才能避免汗水、油脂與涼感成分混在一起造成負擔。

＃涼感產品不要直接用在敏感部位

脖子後側、手臂、腿部通常比較適合使用涼感產品，但眼周、臉頰泛紅處、私密處、剛除毛或曬傷的肌膚，都不建議直接使用，因為這些部位屏障較脆弱，薄荷醇或冰涼成分可能帶來明顯不適感，若真的想降溫，可以改用冷毛巾輕敷或選擇成分單純的保濕產品。

＃想讓涼意更持久，先把汗擦乾再使用

很多人覺得涼感產品沒效，其實是因為皮膚表面還有汗水，產品一擦上去很快被稀釋，也容易變得黏膩，使用前可以先用紙巾或毛巾把汗輕輕按乾，再塗抹涼感乳液或噴霧，若搭配風扇、冷氣或透氣衣物，涼感會更明顯，也不需要一次擦太多。

關鍵字：

涼感小物, 美妝, 薄荷, 清涼

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