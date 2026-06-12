低脂比較健康？營養師教你破解4個挑牛奶迷思

▲營養師教你依照需求挑選適合牛奶。（AI協作圖／記者曾怡嘉製作，經編輯審核，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

走進超市牛奶區，不少人都曾陷入選擇障礙，全脂、低脂、脫脂、保久乳琳瑯滿目，再加上「高鈣」、「高蛋白」、「添加膳食纖維」等標示，常讓人不知道該從何下手。其實挑選牛奶沒有想像中複雜，營養師高敏敏表示，只要掌握幾個核心原則，就能避開常見迷思。

迷思一：低脂牛奶一定比較健康？

不少人認為低脂牛奶熱量較低，因此是比較健康的選擇。但營養師高敏敏指出，無論是全脂或低脂牛奶，在蛋白質、鈣質等主要營養素上的差異其實不大。對大多數人而言，選擇自己習慣且願意持續飲用的種類更重要。如果平時喜歡全脂牛奶的口感，不必因為減脂而勉強自己改喝低脂牛奶。

迷思二：保久乳營養比較差？

保久乳經常被貼上「營養流失」的標籤，但事實並非如此。保久乳主要透過高溫殺菌技術延長保存期限，因此可以在常溫下保存較長時間。高敏敏表示，保久乳中的蛋白質與鈣質含量與一般鮮乳差異不大，對於外食族、學生或家庭備用來說，都是相當方便的選擇。

迷思三：加鈣、高蛋白就一定比較好？

許多人買牛奶時，第一眼就會被包裝上的功能性標示吸引，但營養師提醒，比起看廣告標語，更建議先閱讀營養標示與成分表，一般來說，牛奶本身就含有蛋白質與鈣質，不一定要追求額外添加的產品。真正需要留意的，反而是額外添加的糖分。像是巧克力牛奶、調味乳等產品，雖然喝起來順口，但熱量與糖分往往比想像中高。

迷思四：買大罐比較划算？

許多人到大賣場購物時，會傾向購買容量較大的牛奶。不過營養師認為，最適合的容量其實是自己能在保存期限內喝完的份量，如果買太大瓶卻喝不完，不僅容易浪費，也失去原本選擇健康食品的意義。

▲（圖／翻攝自FB/高敏敏營養師）