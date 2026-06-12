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薪水一進來就消失？小心這「5個壞習慣」可能正在偷走存款

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▲▼存不了薪水。（AI協作圖／記者曾怡嘉製作，經編輯審核）

▲信用分期屬於預支消費，會讓存錢越來越困難。（AI協作圖／記者曾怡嘉製作，經編輯審核，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

很多人以為存不到錢，是因為薪水不夠高，但有趣的是，收入增加之後，不少人的存款依然沒有明顯變化，原因可能不在於賺多少，而在於花錢的方式，以下5個習慣看起來無傷大雅，但卻讓存錢變得越來越困難。

1. 習慣替未來的自己買單

看到喜歡的東西時，很多人會告訴自己：「下個月再省就好了。」於是信用卡分期、預支消費逐漸變成日常。要知道當未來的收入早已被安排出去，每個月自然很難留下真正屬於自己的存款。

2. 把犒賞自己變成每天的事

努力工作當然值得獎勵，但是當當「今天很累」、「今天值得開心」、「今天心情不好」都變成消費理由時，犒賞就不再是偶爾，而是日常，久而久之，花錢變成情緒反射，而不是需求決定。

▲▼存不了薪水。（AI協作圖／記者曾怡嘉製作，經編輯審核）

3. 太在意別人的生活節奏

朋友出國要跟、同事買精品要跟、社群上看到別人出國打醫美也想跟，有時候花掉的不是錢，而是比較心。當生活開始按照別人的標準前進，再高的收入都可能不夠用。

4. 沒有存錢目標

很多人知道自己要存錢，卻不知道為什麼而存，無論是為了旅遊基金、緊急預備金、買房基金、退休規劃都好，但是當存錢沒有目的，大腦自然會覺得花掉比較快樂。

5. 總覺得以後再開始就好

存錢最常見的藉口不是沒錢，而是跟自己說「等我薪水高一點再開始」。但理財最大的差別往往不是收入，而是習慣。如果現在的收入存不下來，未來收入增加後，也未必能自然存下更多。

關鍵字：

標籤:**存錢習慣, 理財技巧, 消費陷阱, 收入與存款, 理財觀念

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