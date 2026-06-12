APM MONACO夏季首飾洋溢熱情魅力　經典小熊換穿摩納哥國旗裝

▲APM MONACO靈感源自氣泡的Les Bulles d'Eau首飾華麗亮眼。（圖／APM MONACO提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

摩納哥品牌APM MONACO今（12日）發表夏季ETE系列，巧妙捕捉了摩納哥在陽光浸染下的獨特心境，展現出靈動閃耀、奢雅迷人與自在隨性的鮮活生命力。整個系列以象徵品牌根基的摩納哥國旗紅白雙色為創意起點，將海灘、細沙、大海與金色陽光化為首飾的一部分，營造出充滿熱情魅力的夏日氛圍。





▲APM MONACO Les Calanques合成綠松石手鐲（上）6,900元，合成珊瑚手鐲6,900元。

APM MONACO延伸的子系列中，將靈動氣泡化為Les Bulles d'Eau耀眼首飾；Les Calanques作品靈感則源自南法的光影與獨特地貌，點綴合成綠松石、合成珊瑚與孔雀石；而經典的棕櫚系列也在這個夏日煥新演繹，融入陽光與光影的靈動元素。此外，品牌赫赫有名的Yummy Munégu小熊項鍊，換上如同摩納哥國旗的紅白雙色新裝，展現活潑氣息。





▲APM MONACO靈感源自棕櫚葉的Les Palmes戒指，3,600元。

▲APM MONACO摩納哥國旗紅白色調的Yummy Munégu項鍊，9,700元。

丹麥品牌Pandora則與迪士尼合作無間，隨著Disney Pixar《玩具總動員 5》將於17日在台上映，品牌同步推出聯名新品，將胡迪、巴斯光年、彈簧狗與三眼怪以及牛仔靴化作精緻串飾，可搭配警長星星造型手鍊更加完整。







▲Pandora《玩具總動員》警長星星造型手鍊2,880元，彈簧狗造型串飾4,080元（由上順時針方向），牛仔靴造型吊飾3,280元，巴斯光年串飾3,080元，三眼怪串飾3,080元。（圖／Pandora提供）