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宋慧喬戴草帽好優雅　原來是澳洲貴婦愛牌

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▲▼宋慧喬 。（圖／IG）

▲宋慧喬到南法參加嬌蘭活動，穿南韓品牌avouavou洋裝搭配澳洲品牌Helen Kaminski草帽。（圖／翻攝kyo1122 IG）

記者陳雅韻／台北報導

南韓女星宋慧喬近日受法國彩妝品牌嬌蘭之邀，到南法度假勝地聖特羅佩（St. Tropez）參加活動，藍天美景之下她在藏不住好心情，頻頻po出充滿度假感的美照，無論是休閒裝扮或盛裝，她都戴著草帽遮陽，也為整體造型加分，她所選的氣質草帽正來自澳洲貴婦愛牌Helen Kaminski。

▲▼宋慧喬 。（圖／IG）

▲宋慧喬另一頂草帽也出自Helen Kaminski，她佩戴AP Royal Oak金錶。（圖／翻攝kyo1122 IG）

澳洲帽飾品牌Helen Kaminski以拉菲亞草帽起家，陸續延伸出漁夫帽、遮陽帽和席捲全球的貝雷帽等款式，高質感材料結合精湛的手工藝技術大受歡迎，宋慧喬近期就連秀兩頂草帽，其中她出席嬌蘭活動所戴的白色蝴蝶結裝飾草帽，休閒中又流露優雅氣息，與她所穿的南韓品牌avouavou白色洋裝絕配。

▲▼宋慧喬 。（圖／IG）

▲宋慧喬媽媽拍下她游泳的模樣，她戴著Capri Lifestyle草帽。（圖／翻攝kyo1122 IG）

近日宋慧喬也抽空度假，並由媽媽捕捉她在泳池中趴在泳圈上的自在模樣，她當天戴的寬帽簷草帽，則是義大利設計師 Filomena Trojano 於杜拜創立的 Capri Lifestyle之作，品牌擅長將卡布里島（Capri）隨性迷人的島嶼之美，融入專為現代生活打造的精緻度假服飾與配件之中，成了宋慧喬夏季度假的必備行頭。

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宋慧喬

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