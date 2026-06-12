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玩具總動員吊飾只送不賣！ANESSA、海綿寶寶聯名防曬太生火

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記者曾怡嘉 ／台北報導

聯名熱潮持續延燒，美妝保養品牌紛紛找來人氣卡通角色助陣。資生堂安耐曬推出《玩具總動員5》限定包裝，為你送上夏日神救援，未來美攜手《海綿寶寶》推出限定防曬棒禮盒，超可愛外設計讓人守不住荷包。

▲▼資生堂聯名防曬。（圖／品牌提供）

▲安耐曬推出《玩具總動員5》限定防曬組合。

安耐曬 ANESSA推出《玩具總動員5》限定包裝，隨著《玩具總動員5》即將上映，以電影中熱門角色叉奇、三眼怪作為靈感，安耐曬結合全台熱賣明星商品「金鑽高效防曬露」與今年推出即受好評的防曬水凝乳系列，推出限定防曬組合－「安耐曬-膠原保濕防曬總動員」、「安耐曬-美肌潤色防曬總動員」。

▲▼資生堂聯名防曬。（圖／品牌提供）

▲安耐曬推出《玩具總動員5》限量叉奇、三眼怪掛飾。

除了限定包裝外，這次更特別推出可搭配迷你金鑽高效防曬露的限量角色掛飾，讓熱門角色叉奇、三眼怪配件成為你的夏日防曬神救援隊友。

▲▼資生堂聯名防曬。（圖／品牌提供）

▲資生堂 安耐曬-美肌潤色防曬總動員，1,800元。

本次限量組合以深受消費者喜愛的「金鑽高效防曬露」搭配不同功效的「防曬水凝乳系列」，讓你可以根據需求挑選，「金鑽高效防曬露」主打極致防禦與抗汗防水功效，適合夏日戶外使用；「防曬水凝乳系列」，幫助臉部防曬悶黏、底妝打架的困擾，「膠原保濕防曬水凝乳」為肌膚提供長效保濕鎖水的防禦膜，「美肌潤色防曬水凝乳」抵禦紫外線同時，快速修飾肌膚瑕疵與蠟黃。

▲▼卡通聯名美妝。（圖／品牌提供）

▲海綿寶寶可愛魅力讓人全部都想收。

▲▼卡通聯名美妝。（圖／品牌提供）

迎接品牌10周年，未來美攜手《海綿寶寶》推出全新聯名企劃，將比奇堡的繽紛活力融入夏季保養，以「可愛爆擊×頂規防護」為主題，推出兩款限定防曬棒禮盒。此次主打「海綿寶寶．美白光感防曬棒禮盒 SPF50+ PA+++」及「派大星．清透水感防曬棒禮盒 SPF50+ PA+++」，皆採用方便補擦的棒狀設計，適合通勤、旅遊及戶外活動使用。

▲▼卡通聯名美妝。（圖／品牌提供）

其中海綿寶寶款主打亮白光感防護，派大星款則強調清透水感膚觸，兩款包裝分別以角色代表色打造高辨識度設計。禮盒同步附贈限定周邊，海綿寶寶款搭配海綿寶寶空氣瀏海髮捲夾，派大星款則附上派大星版本，增添收藏樂趣。

關鍵字：

聯名防曬, 玩具總動員, 海綿寶寶, 夏日保養, 限定商品

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