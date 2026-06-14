別人的人生看起來都比較順利？「3個練習」找回自己的步調

▲人生中太多的焦慮來自於不必要的比較。（圖／翻攝自FB/tvN Drama，以下同）

記者曾怡嘉／綜合報導

滑開社群軟體，卻讓原本的好心情轉為焦慮？很多時候，讓人感到疲憊的不是生活本身，而是不斷拿自己的現況，和別人的精彩片段比較。我們每天都在接收別人的生活資訊，久而久之，很容易誤以為別人的人生總是比較順利，其實你看到的往往只是對方願意分享的部分，下次開始焦慮前，先試試以下3個練習，你會感到舒服很多。

#練習一：停止用別人的進度表衡量自己

人生從來不是一場統一考試，當你開始用別人的時間軸要求自己，就很容易產生焦慮與挫敗感。與其問自己「為什麼我還沒做到」，不如問自己：「我真正想要的是什麼？」因為適合別人的人生，不一定適合你。

#練習二：把注意力從結果移回生活

很多比較都來自結果，看見朋友升職了、買房了、變瘦了、戀愛了，但我們卻忽略了背後的過程，甚至是辛苦，當你的注意力只放在終點，很容易覺得自己永遠不夠好。不妨試著把焦點拉回自己的生活，看看自己有沒有比一年前更進步一些，有沒有好好照顧自己的健康與心情？真正能帶來滿足感的，往往不是超越別人，而是看見自己的成長。

#練習三：減少讓自己焦慮的資訊來源

有時候，不快樂並不是因為生活出了問題，而是接收了太多讓自己產生壓力的資訊，若太常接觸社群軟體讓自己產生壓力，不妨減少接觸，這不是逃避，而是保護自己的情緒。把時間留給真正讓你感到充實的人事物，比一直關注別人的人生更有意義。