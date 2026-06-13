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CASIO戒指錶華麗指數激升　聯名拉丁天王打造bling bling款

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▲▼ CASIO 。（圖／公關照）

▲J Balvin配戴CASIO CRW-001JB-9戒指錶，6,000元。（圖／CASIO提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

CASIO熱門的戒指錶有新貌，品牌與哥倫比亞拉丁音樂巨星J Balvin合作，推出聯名戒指錶CRW-001JB-9，將手錶微縮約10倍的三按鈕數位戒指錶，錶面部分遍佈經典金磚圖案以營造視覺層次，並在上下錶圈點綴水鑽，華麗設計展現J Balvin個人風格。此外，錶背刻有J Balvin經典花卉圖案，並搭配採用相同金磚元素設計的特殊外盒包裝，更具收藏價值。

▲▼ CASIO 。（圖／公關照）

▲CASIO CRW-001JB-9戒指錶上下錶圈點綴水鑽。

與J Balvin聯名的聯名戒指錶CRW-001JB-9，CASIO採用金屬射出成型（MIM）技術，一體成型打造錶殼、錶背與錶圈，戒指錶的原始內徑為20毫米，周長為62.8毫米，品牌為符合更多使用者的佩戴需求，隨錶另附贈兩款尺寸調整墊片，安裝後可分別適用於內徑19毫米與18毫米的指環。

▲▼ CASIO 。（圖／公關照）

▲錶背飾有J Balvin 經典花卉圖案。

另一話題聯名錶是Swatch與AP（Audemars Piguet）攜手推出的8款 Bioceramic 生物陶瓷Royal Pop懷錶，引發全球搶購潮，融合1972 年推出的傳奇 Royal Oak 皇家橡樹系列與1980 年代的 Swatch POP 腕錶精髓，搭配飾有撞色縫線的小牛皮掛繩，讓錶主能發揮創意佩戴，附有可拆卸的小支架，可轉化為桌上時計。

▲▼ CASIO 。（圖／公關照）

▲Audemars Piguet x Swatch Royal Pop懷錶。（圖／Swatch提供）

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關鍵字：

CASIO, 戒指錶, Swatch, AP

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