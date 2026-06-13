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貝克漢星光大道留名　14歲女兒粉紅造型美翻

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▲▼貝克漢 。（圖／路透社）

▲貝克漢在好萊塢星光大道留名的儀式，除了長子缺席，老婆維多利亞貝克漢與2個兒子、女兒哈珀都到場見證。（圖／路透社）

記者陳雅韻／台北報導

在體育界、娛樂圈與時尚界影響力不凡的貝克漢（David Beckham），正式在好萊塢星光大道留名，12日舉行他專屬星星的揭幕儀式，除了與貝克漢一家鬧翻的長子布魯克林與長媳妮可拉佩茲照例缺席，老婆維多利亞貝克漢（Victoria Beckham）、次子羅密歐、三子克魯茲與小女兒哈珀都到場見證，即將在7月滿15歲的哈珀尤其吸睛，身穿粉紅緞面洋裝搭配蛇首飾亮相，讓人驚艷小女孩長大了。

▲▼ 貝克漢 。（圖／CFP）

▲貝克漢在好萊塢星光大道留名，開心與自己的專屬星星合影。（圖／CFP）

有一位時尚設計師媽媽，哈珀出席公開活動的服裝不用愁，身穿媽媽同名品牌VICTORIA BECKHAM甜美的粉紅細肩帶洋裝，並披著同色系的針織衫，出席爸爸貝克漢在好萊塢星光大道留名儀式，她刻意打破單色系的低調，腳踩一雙綴有水鑽的綠松石色細帶高跟涼鞋，並戴上綠松石色的蛇手環，為整體造型增添亮點；維多利亞貝克漢也穿自己設計的薰衣草紫色緞面長洋裝，母女倆宣傳自家品牌不遺餘力。

▲▼ 貝克漢 。（圖／CFP）

▲湯姆克魯斯（左）驚喜現身向貝克漢道賀。（圖／CFP）

現場另一焦點是好萊塢巨星「阿湯哥」湯姆克魯斯（Tom Cruise）驚喜現身，祝賀貝克漢在星光大道留名，足見雙方交情匪淺，也稍稍轉移長子布魯克林與貝克漢家族不合的八卦話題。

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關鍵字：

貝克漢, 維多利亞貝克漢, 湯姆克魯斯, 哈珀

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