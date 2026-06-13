Lisa登世足開幕火辣開唱　白色露腰戰袍盡顯動感魅力

▲Lisa（中）站上美加墨世界盃足球賽洛杉磯開幕式舞台載歌載舞。（圖／CFP）

記者陳雅韻／台北報導

南韓女子天團BLACKPINK成員Lisa聲勢銳不可當，今登上2026年美加墨世界盃足球賽洛杉磯場開幕式舞台，與巴西天后Anitta與奈及利亞饒舌歌手Rema一同表演官方主題曲〈Goals〉，為開幕式掀起一波高潮。Lisa身穿美國紐約的高級前衛皮革配飾品牌Zana Bayne為她打造的白色戰袍載歌載舞，成為第一位站上世足舞台的泰國藝人。





▲奈及利亞歌手Rema、Lisa與Anitta同台為開幕式掀起高潮。（圖／CFP）

Zana Bayne以皮革馬甲與綁繩設計著稱，強調身體線條的雕塑感，透過精準的皮革裁剪與金屬扣環，創造極具戲劇張力的服裝。此次Lisa在世足賽開幕所穿的訂製服正是最佳代表，完美襯托她的動感魅力，她同時搭配由專業舞者創立的南韓品牌SSIMEEZ綁繩長靴，讓她唱跳自如，精彩的舞蹈表演讓網友一片盛讚。

▲凱蒂佩芮（右）穿著Stella McCartney 2026 秋冬系列的閃耀銀色亮片禮服與10歲的挪威小歌手Tius同台獻唱。（圖／CFP）

流行樂天后凱蒂佩芮（Katy Perry）也在世界盃開幕式上，與10歲的挪威小歌手 Tius同台獻唱，凱蒂佩芮選穿英國設計師品牌Stella McCartney 2026 秋冬系列的閃耀銀色亮片禮服，充滿雕塑感的流蘇設計舞台效果十足，成功吸睛。