法國球星前進世足愛馬仕、Dior包齊發　姆巴佩受寵還有聯名錶

▲姆巴佩戴著HUBLOT為他打造的Big Bang Reloaded姆巴佩限量計時碼錶 。（圖／HUBLOT提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

2026年美加墨世界盃足球賽熱烈進行中，法國隊明星球員姆巴佩（Kylian Mbappé）備受代言品牌HUBLOT（宇舶錶）寵愛，搶在開賽前為他打造全球限量200只的Big Bang Reloaded 姆巴佩限量計時碼錶，預祝他旗開得勝。此款限量腕錶融合姆巴佩的個人印記與經典美學，時標「10」特別以皇金色調呈現代表他在國家隊的背號，錶圈6時位置特別鐫刻他的座右銘「Trust Yourself」（相信自己），展現他面對挑戰時的自信。





▲HUBLOT Big Bang Reloaded姆巴佩限量計時碼錶全球限量200只，888,000元。

HUBLOT Big Bang Reloaded 姆巴佩限量計時碼錶以品牌獨家的18K皇金與白陶瓷打造，面盤以白色與金色為主色調，鏤空面盤則採用霧面灰色鍍釕處理搭配白色細節，為強烈的運動風格注入現代科技感；內載自製飛返計時機芯，具72小時動力儲存。隨錶附皇金色調複合織物魔鬼氈錶帶，以及裝飾姆巴佩姓名縮寫「KM」字樣的黑白雙色橡膠錶帶供替換。





▲姆巴佩參加世足賽的登機包為Dior。（圖／翻攝equipedefrance IG）

姆巴佩同時是Dior品牌大使，此次出征美國參加世界盃足球賽，登機包正是Dior托特包；而他的法國隊友們身價各個不凡，所用的登機包款款都是一線精品，包括LV（Louis Vuitton，路易威登）、愛馬仕（HERMÈS）都是球星們的愛牌，讓球迷們大開眼界。





▲姆巴佩的法國隊友們行頭各個精彩，使用Goyard、LV或愛馬仕包。（圖／翻攝equipedefrance IG）