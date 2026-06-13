雷達表熱賣款深藍色版亮相　池昌旭戴上手秀優雅運動風

▲池昌旭佩戴雷達表Captain Cook庫克船長高科技陶瓷計時腕錶，205,700元。（圖／雷達表提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

藍色是錶界的熱門色彩，雷達表（Rado）熱賣的Captain Cook 庫克船長高科技陶瓷計時腕錶，今夏以海洋與天空為設計靈感，推出電漿陶瓷錶殼與錶鍊搭配深藍色面盤的新版本，錶圈則以深藍色陶瓷打造，配上玫瑰金細節點綴，三色組合展現優雅運動風格。





▲搭配藍色面盤與錶圈的雷達表Captain Cook庫克船長高科技陶瓷計時腕錶，205,700元。

Captain Cook 庫克船長高科技陶瓷計時腕錶先前已推出黑色搭配玫瑰金細節之款式，以及綠色面盤與電漿高科技陶瓷腕錶，今夏雷達表加入深藍色版本，提供更豐富的選擇。三款錶均搭載Rado R801 自動上鍊計時機芯，具絕佳抗磁性與59小時動力儲存，代言人池昌旭已搶先入手，配上皮衣造型展現酷帥風格。





▲帝舵表Black Bay 54（碧灣54型）「帝舵藍」腕錶，142,000元。（圖／帝舵表提供）

帝舵表（Tudor）今年也為Black Bay 54（碧灣54型）系列換上新裝，以「帝舵藍」詮釋品牌首款潛水腕錶 ，採用飾以放射紋的寶石藍面盤搭配相同顏色的錶圈，相當亮眼，搭載帝舵表MT5400型自動上鍊機芯，防水200米。

