fb ig video search mobile ETtoday

雷達表熱賣款深藍色版亮相　池昌旭戴上手秀優雅運動風

>

▲▼ Rado,Tudor 。（圖／公關照）

▲池昌旭佩戴雷達表Captain Cook庫克船長高科技陶瓷計時腕錶，205,700元。（圖／雷達表提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

藍色是錶界的熱門色彩，雷達表（Rado）熱賣的Captain Cook 庫克船長高科技陶瓷計時腕錶，今夏以海洋與天空為設計靈感，推出電漿陶瓷錶殼與錶鍊搭配深藍色面盤的新版本，錶圈則以深藍色陶瓷打造，配上玫瑰金細節點綴，三色組合展現優雅運動風格。

▲▼ Rado,Tudor 。（圖／公關照）

▲搭配藍色面盤與錶圈的雷達表Captain Cook庫克船長高科技陶瓷計時腕錶，205,700元。

Captain Cook 庫克船長高科技陶瓷計時腕錶先前已推出黑色搭配玫瑰金細節之款式，以及綠色面盤與電漿高科技陶瓷腕錶，今夏雷達表加入深藍色版本，提供更豐富的選擇。三款錶均搭載Rado R801 自動上鍊計時機芯，具絕佳抗磁性與59小時動力儲存，代言人池昌旭已搶先入手，配上皮衣造型展現酷帥風格。

▲▼ Rado,Tudor 。（圖／公關照）

▲帝舵表Black Bay 54（碧灣54型）「帝舵藍」腕錶，142,000元。（圖／帝舵表提供）

帝舵表（Tudor）今年也為Black Bay 54（碧灣54型）系列換上新裝，以「帝舵藍」詮釋品牌首款潛水腕錶 ，採用飾以放射紋的寶石藍面盤搭配相同顏色的錶圈，相當亮眼，搭載帝舵表MT5400型自動上鍊機芯，防水200米。
 

►CITIZEN鍛造碳面盤獨一無二　融入日式美學秀層次錶殼

►錶變機器人的頭、壁虎座鐘會擺尾　獨立製錶展驚喜連連

關鍵字：

Rado, 雷達表, 帝舵表, Tudor

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

許光漢BOUCHERON耳環當胸針用

許光漢BOUCHERON耳環當胸針用

PRADA夏日草編托特包超欠買

PRADA夏日草編托特包超欠買

凱莉珍娜奢華愛馬仕牆曝光

凱莉珍娜奢華愛馬仕牆曝光

車用擴香5選！找到你最愛的氣息

車用擴香5選！找到你最愛的氣息

投資金條掌握3原則防踩雷

投資金條掌握3原則防踩雷

單手就能戴G-SHOCK　運動更方便

單手就能戴G-SHOCK　運動更方便

宋慧喬疊戴百萬元CHAUMET鑽戒遊法國

宋慧喬疊戴百萬元CHAUMET鑽戒遊法國

香水怎麼噴？5個錯誤別犯

香水怎麼噴？5個錯誤別犯

GD美甲配珠寶超閃耀

GD美甲配珠寶超閃耀

CORTIS雙帥同框香奈兒工坊大秀

CORTIS雙帥同框香奈兒工坊大秀

ET Fashion

推薦閱讀

法國球星前進世足愛馬仕、Dior包齊發　姆巴佩受寵還有聯名錶

法國球星前進世足愛馬仕、Dior包齊發　姆巴佩受寵還有聯名錶

貝克漢星光大道留名　14歲女兒粉紅造型美翻

貝克漢星光大道留名　14歲女兒粉紅造型美翻

Lisa登世足開幕火辣開唱　白色露腰戰袍盡顯動感魅力

Lisa登世足開幕火辣開唱　白色露腰戰袍盡顯動感魅力

宋慧喬戴草帽好優雅　原來是澳洲貴婦愛牌 泰勒絲「事業線」與美腿齊發　穿絕美禮服慶祝新里程碑 《Kpop獵魔女團》EJAE浮誇蓬裙登世足開幕　蓮花圖案傳遞和平訊息 亮珠寶／Boucherone古董與當代珠寶混搭　腕錶變項鍊時髦指數破表 泰勒絲穿凱特王妃愛牌　化身精緻娃娃致敬《玩具總動員5》女牛仔 黑莓果醬罐宛如藝術品　銀雕蓋配穆拉諾玻璃成餐桌最美風景 艾蜜莉布朗銳利馬甲吸睛　立體結構源自摺紙藝術

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面