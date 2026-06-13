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最美律師艾默演講流露溫柔氣息　Prada直筒禮服配波浪長髮迷人

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▲▼艾默 。（圖／翻攝IG）

▲艾默克隆尼於卡地亞在曼谷舉辦的「卡地亞靈思湧動女性創業家獎」發表演講。（圖／翻攝Jasonbolden IG）

記者陳雅韻／台北報導

卡地亞 （Cartier）2006年創立「卡地亞靈思湧動女性創業家獎」，今年迎來20周年，近日於曼谷舉行活動，好萊塢巨星喬治克隆尼的老婆、被譽為「最美人權律師」的艾默克隆尼（Amal Clooney）也受邀出席發表演講，在此盛會她一改隨老公出席各大國際影壇盛事所展現的華麗與飽和色系穿搭，她改穿丁香紫色的Prada直筒線條禮服，予人耳目一新的感受。

▲▼艾默 。（圖／翻攝IG）

▲艾默身穿Prada丁香紫色直筒禮服搭配卡地亞珠寶展現優雅風格。（圖／翻攝dimitrishair IG）

艾默向來勇於挑戰色彩強烈的服裝，高䠷的她無論是當代或古董衣都能完美駕馭。此次到曼谷出席「卡地亞靈思湧動女性創業家獎」，她選穿Prada具建築雕塑感的立體輪廓禮服並搭配卡地亞珠寶，優雅端莊。

▲▼艾默 。（圖／翻攝IG）

▲艾默身穿英國設計師品牌Stella McCarney的褲裝。（圖／翻攝dimitrishair IG）

曼谷行公開亮相的另一套服裝，艾默則換上英國設計師品牌Stella McCartney白色絲質衫搭配磚紅色踩腳褲，俐落有型，不少網友好奇為何她的長髮為何總是捲度恰好且柔柔亮亮、閃閃動人，歸功於她御用髮型師Dimitris Giannetos，這位知名髮型師的客戶還包括金卡達夏、黛咪摩爾等。
 

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關鍵字：

艾默, Cartier, 卡地亞, Prada, Stella McCartney

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