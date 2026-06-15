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美周記／YSL護手霜也太燒！頭皮、雙手到私密肌新品一次看

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記者曾怡嘉／綜合報導

近期美妝保養市場從頭皮養護、護手保養到私密肌與口腔清潔都有全新選擇。不論是喜歡香氛保養、注重頭皮健康，還是想升級日常清潔儀式感的人，都能找到值得關注的新話題。

#Red Seal推出極凍薄荷版蜂膠牙膏

▲▼美周記。（圖／品牌提供）

▲Red Seal 護齦蜂膠薄荷牙膏。

喜歡刷牙後清爽感的人有新選擇，Red Seal推出全新「護齦蜂膠薄荷牙膏」，在經典蜂膠配方中加入極凍薄荷元素，主打帶來更鮮明且持久的清涼感受，除了延續蜂膠系列口腔呵護概念，也特別鎖定偏愛勁涼口感與清新口氣族群。

#Lilyeve頭皮精華梳主打免沾手護理

▲▼美周記。（圖／品牌提供）

▲Lilyeve 積雪草PDRN舒敏精華梳，100ml，799元。

南韓洗護品牌Lilyeve推出積雪草PDRN舒敏精華梳，以精華結合按摩梳概念成為近期話題。瓶身搭載38支柔軟矽膠刷毛，旋轉開啟即可將精華直接導入頭皮，主打專為乾癢、敏弱及壓力型頭皮設計，添加PDRN與積雪草等成分。

100ml售價799元，

#YSL獵心精華護手霜把香水變成保養

▲▼美周記。（圖／品牌提供）

▲YSL 獵心精華護手霜，2,000元。

YSL推出全新獵心精華護手霜，將香氛與護手保養結合。香氣以無花果葉揭開序幕，中調帶出橙花香氣，最後由岩蘭草收尾，成分添加2%菸鹼醯胺、神經醯胺NP與茉莉花精萃，兼顧香氛體驗與手部滋潤。

#AVEDA經典潤手霜升級日常保養儀式

▲▼美周記。（圖／品牌提供）

▲AVEDA 純香經典護手霜，100ml，1,180元。

AVEDA推出「純香經典潤手霜」，延續品牌一貫清爽修護質地，95%天然成分配方結合向日葵籽油、白繡線菊籽油與苦油樹籽油，有助於提升肌膚柔嫩度與保濕感，適合作為日常護手保養。

#LIP Intimate Care私密凝膠升級回歸

▲▼美周記。（圖／品牌提供）

▲LIP Intimate Care益生元平衡私密凝膠，50ml，990元。

LIP Intimate Care推出全新升級版「益生元平衡私密凝膠」，由原益生元平衡私密潤滑液重新命名。新版配方結合益生元、後生元與玻尿酸鈉，搭配pH 4.3弱酸性設計，主打從保濕、潤澤到日常舒適感一次兼顧。

關鍵字：

美妝新品, 頭皮保養, 護手霜, 私密護理, 牙膏新品

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