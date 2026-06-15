挪威足球巨星哈蘭德是愛馬仕鐵粉　百萬限量包當登機包

▲哈蘭德搭機參加世足賽時的登機包是Hermès HAC Birkin 50「Endless Road」包。（圖／CFP）

記者陳雅韻／台北報導

挪威足球巨星哈蘭德（Erling Haaland）抵達美國，準備在2026美加墨世足賽為挪威隊爭光，他在賽前開抖音帳號與粉絲互動，竟以伍佰的《挪威的森林》作為背景音樂，引起台灣網友熱議。他是當今足壇身價一級球員，與法國球員姆巴佩、西班牙神童亞馬爾身價都高達73億元，他寵愛自己不手軟，隨身旅行袋都是破百萬元的愛馬仕（HERMÈS）大尺寸包款。





▲愛馬仕Caban Togo Multipockets HAC Birkin 50包也被哈蘭德納入收藏。（圖／翻攝erling IG）

愛馬仕史上第一個包款Haut à Courroies（HAC），20世紀初登場是為馬術愛好者而生，至今HAC已是品牌最具代表性的旅行包之一，幾乎成為足球巨星們的標準配備。哈蘭德此次搭專機前往美國參加世足賽，登機包即選擇價格突破百萬元的愛馬仕稀有的Hermès HAC Birkin 50「Endless Road」Gris Perle包，設計靈感來自藝術家David Hockney畫作，包身飾以迷人風景意象。





▲哈蘭德的手拿包也出自愛馬仕。（圖／翻攝erling IG）

哈蘭德另一愛用的愛馬仕HAC包款 ，為多個口袋版本的Caban Togo Multipockets HAC Birkin 50包，外側多個實用口袋設計致敬品牌歷史上第一個包款，此系列包款重量不輕，但對於訓練有素的專業運動員而言不成問題，絕對是最亮眼的時尚配件。而哈蘭德平日愛戴的霸氣錶款，全出自瑞士名錶百年靈（Breitling），是最稱職的品牌大使。





▲百年靈品牌大使哈蘭德佩戴Chronomat B01 42毫米精鋼與鉑金冰藍色錶盤計時腕錶，371,000元。（圖／百年靈提供）