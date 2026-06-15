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孔曉振愛牌depound首來台！水果T恤、手工編織包穿出夏季日常

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記者鮑璿安／綜合報導

在2016年創立的南韓人氣品牌 depound 首度來台快閃，攜手 THE HYUNDAI 進駐台中新光三越，以「Grocery Market（生活市集）」為概念打造沉浸式空間，將水果、藤編、亞麻等夏日元素搬進百貨現場，從服飾到包款皆圍繞品牌「為日常注入情感（Add Emotion to Everyday Life）」的核心理念，讓穿搭回歸最舒服自然的模樣。

depound是許多人去南韓的必買品牌，代言人孔曉振的高級感品味更是將品牌提升到另一個高層次，此次同步亮相的 2026 春夏系列中，最受矚目的莫過於 Handcrafted Weaving Bag，包款以 100%手工編織工藝 打造，細膩交織出輕盈且富有層次感的質地，兼具夏日度假感與實用機能，內附收納小包與吊飾鏡子，從細節展現品牌對生活感設計的講究。服飾部分則延續 depound 一貫的法式鄉村氣息與復古感，其中 Fruits Market Crop T-shirt 以鮮明水果插畫結合短版剪裁，為夏季造型注入活潑亮點。

▲▼ 孔曉振愛牌depound首來台！ 。（圖／品牌提供）

▲▼ 孔曉振愛牌depound首來台！ 。（圖／品牌提供）

▲▼ 孔曉振愛牌depound首來台！ 。（圖／品牌提供）

▲▼ 孔曉振愛牌depound首來台！ 。（圖／品牌提供）

▲DEPOUND x 現代百貨 台中快閃店資訊，即日起至 2026年6月18日 (週四)。（圖／品牌提供）

此外，帶有浪漫氣息的元素更是不少，服飾運用細格紋、荷葉邊與蕾絲滾邊細節，勾勒柔美輪廓；搭配 Cotton Jacquard Long Skirt 的提花紋理與裙襬蕾絲設計，更能輕鬆完成今年大熱的 Cottagecore 鄉村風造型。品牌此次也推出台灣限定環保袋與小熊鑰匙圈，將招牌的溫暖生活感延伸至配件細節。

▲▼ 孔曉振愛牌depound首來台！ 。（圖／品牌提供）

▲▼ 孔曉振愛牌depound首來台！ 。（圖／品牌提供）

▲水果T恤售價NT$1,740；軍藍與米色拼接格紋無袖上衣，售價NT$ 3,524。（圖／品牌提供）

同場加映

南韓街頭服裝品牌 AECA這次終於正式快閃來台，首站就選在 FRUITION 南西店，並於 5/29（五）至 6/28（日）快閃登場，將代表性的復古校園風格原汁原味帶到台北，品牌更是 BIGBANG太陽、i-dle田小娟等人私服愛牌，話題度很高，以下就列出推薦單品，從服飾到配件全都有！AECA由韓國設計師 INJAE SEO 創立，以「平衡」作為核心精神，擅長把音樂、運動文化和復古校園感揉進日常穿搭裡，做出不會太張揚、卻又很有辨識度的街頭輪廓。品牌名稱更由 AIM、EXPERIENCE、CREATIVITY、ATTITUDE 四個字組成，搭配招牌四葉草符碼，讓整體視覺比一般街頭品牌多了一點幸運感和生活態度。

▲▼韓星最愛美式休閒品牌 AECA®️ 。（圖／品牌提供）

▲▼韓星最愛美式休閒品牌 AECA®️ 。（圖／品牌提供）

▲▼韓星最愛美式休閒品牌 AECA®️ 。（圖／品牌提供）

▲韓星最愛美式休閒品牌 AECA 。（圖／品牌提供）

關鍵字：

快閃活動, 手工編織包, 台灣限定, 鄉村風, 夏季穿搭

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