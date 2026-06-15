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HOLA跨界聯名百年辻利茶舗　將宇治茶香走入居家風景

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▲HOLA跨界聯名百年辻利茶舗推香氛。（圖／業者提供）

▲HOLA跨界聯名百年辻利茶舗推香氛。（圖／業者提供）

記者蔡惠如／綜合報導

HOLA和樂家居今年夏季首度攜手日本百年「辻利茶舗」，從 6／11 起推出期間限定的跨界聯名系列，推出隨沖茶粉、鹹甜抹醬與堅果點心，更將茶香延伸至居家香氛領域，開賣多款香氛商品，輕鬆灌注風雅至生活空間。活動期間購買任兩件聯名商品，還可獲得新品抹茶飲品買一送一券。

▲HOLA跨界聯名百年辻利茶舗推香氛。（圖／業者提供）

居家茶香應是最適合夏日的氣息，HOLA 與辻利茶舗聯名的「未茗香氛系列」主打融合抹茶與煎茶雙香調的居家香氛，其名音譯自日語結合「未」與「幽」的意象，全系列香氛精油皆採用與人體香水相同的原料與製程。

▲HOLA跨界聯名百年辻利茶舗推香氛。（圖／業者提供）

其意象也延伸至外觀，擴香瓶身圓潤如茶湯，搭配彎曲的擴香竹線條，為家中簡潔角落妝點風情；蠟燭則以茶杯為器形，點燃後光影搖曳，加分夏夜；香氛石則用天然石膏燒製的日本和菓子造型，溫潤色澤可以點亮家中任何小角落。外包裝特別採用綠與米白交錯的日式傳統青海波紋，從視覺到嗅覺都充滿日式靜謐感，單品售價 199 元起。

▲HOLA跨界聯名百年辻利茶舗推香氛。（圖／業者提供）

▲HOLA跨界聯名百年辻利茶舗推香氛。（圖／業者提供）

▲HOLA跨界聯名百年辻利茶舗推香氛。（圖／業者提供）

不僅居家單品，還推出聯名茶食系列，以全新宇治抹茶「丸韻」為核心，包括加入羽衣甘藍、大麥若葉與菊苣纖維的抹茶輕綠粉的想要現沖抹茶飲，或是含植物蛋白、沖泡出甘醇風味的抹茶杏仁豆乳粉，以及抹茶海鹽拿鐵醬、抹茶楓糖綜合堅果隨身包等，售價 299 元起。

▲HOLA跨界聯名百年辻利茶舗推香氛。（圖／業者提供）

業者表示，HOLA CAFE 也同步推出由辻利抹茶原料現製的聯名限定餐飲，品項以極鮮乳調製的「抹茶歐蕾」，微醺酸甜清爽的「蘋果氣泡柚香抹茶飲」，以及甜點愛好者不能錯過的「草莓抹茶布朗尼」與鋪滿香濃抹茶淋醬的「抹茶芝麻磅蛋糕」，於台北內湖店、竹北享平方、台中大墩店與高雄左營店限定門市，即起至 7／8 止每日限量供應。

▲誠品「日本職人工藝用品展」松菸登場。（圖／記者蔡惠如攝）

▲誠品「日本職人工藝用品展」松菸登場。（圖／業者提供）

誠品松菸 24 小時書店首檔「日本職人工藝用品展」，即起至 7／5 於 3F FORUM 前廣場開展。引進各類日本職人工藝、生活器物、穿搭配件等近 500 件風格好物，主打兼具百年傳統工法與現代設計感的達人工藝品。包含能隨光影變幻的轉轉杯，以及如花草般細緻的緞帶書籤，都能輕鬆成為生活空間中的視覺亮點。

▲誠品「日本職人工藝用品展」松菸登場。（圖／記者蔡惠如攝）

傳承日本福島「大堀相馬燒」陶瓷技藝的兩大百年陶瓷品牌透過用品展登台。將山形輪廓化作餐桌風景的京月窯富士山碗，外觀設計呈現出細膩美感，溫潤極具融合的色澤，細細把玩也可以；陶徳窯潑釉馬克杯由職人全手工拉胚製作，也展現出獨一無二的手作溫度。

▲誠品「日本職人工藝用品展」松菸登場。（圖／記者蔡惠如攝）

▲誠品「日本職人工藝用品展」松菸登場。（圖／記者蔡惠如攝）

知名設計品牌 CEMENT PRODUCE DESIGN 的經典復刻之作鳥鳴清酒器組。這款酒器透過內部的空氣對流設計，在斟酒的過程中會從酒器流瀉出陣陣鳥鳴聲，讓品酩時光變得更有風情。百年日本紡織品牌高田織物，則將簡約風格結合日本傳統紋樣，打造出高田織物零錢卡夾與高田織物筆帶等實用的收納好物。

▲誠品「日本職人工藝用品展」松菸登場。（圖／記者蔡惠如攝） ▲誠品「日本職人工藝用品展」松菸登場。（圖／記者蔡惠如攝）

日本緞帶品牌 SEE OH! Ribbon 緞帶書籤，以精緻的雷射雕刻設計結合柔軟的緞帶材質，打造出美麗的花草系列書籤，彷若真實花草垂墜的優雅美感，能為書架添上一抹歐式花園的浪漫；來自大阪的活版印刷品牌 Relieful 紙畫框，則推出輕巧且環保的紙質邊框，帶有不同花紋的凹凸邊框別具巧思，只要使用紙膠帶就能輕鬆裝飾牆面。

▲誠品「日本職人工藝用品展」松菸登場。（圖／記者蔡惠如攝）

▲誠品「日本職人工藝用品展」松菸登場。（圖／記者蔡惠如攝）

以日本摺紙工藝為靈感來源的 Lecrest 真皮零錢包，是由擁有百年手工棒球手套製作歷史的奈良三宅町所設計，一體成型的皮件厚度極薄，完美詮釋出柔美花瓣的精緻樣貌；運用長達 90 年工業光學鍍膜技術打造的夢幻逸品 illumiiro yura glass 轉轉杯，則可以在不同的角度與光線照射下，呈現如波光流轉般的光影效果，為日常飲水注入極光般的魔法。

▲誠品「日本職人工藝用品展」松菸登場。（圖／記者蔡惠如攝）

▲誠品「日本職人工藝用品展」松菸登場。（圖／記者蔡惠如攝）

關鍵字：

HOLA和樂家居, 辻利茶舗, 跨界聯名, 未茗香氛, 宇治抹茶, 丸韻, 居家香氛, 抹茶輕綠粉, 抹茶海鹽拿鐵醬, HOLA CAFE

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