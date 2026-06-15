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LeSportsac把品客洋芋片背上身！滿版貼紙印花、薯片罐吊飾太可愛

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記者鮑璿安／綜合報導

來自紐約的輕量包袋品牌 LeSportsac，今夏攜手全球經典洋芋片品牌 Pringles品客推出限定系列，將招牌鬍子先生、薯片罐與零食包裝元素通通變成時尚設計語言，透過鮮豔色彩、趣味圖騰與機能包款碰撞出滿滿潮流感。

▲LeSportsac 。（圖／品牌提供）

▲LeSportsac 。（圖／品牌提供）

▲來自紐約的輕量包袋品牌 LeSportsac，今夏攜手全球經典洋芋片品牌 Pringles品客推出限定系列 。（圖／品牌提供）

此次系列最大亮點來自名為 「Pringles Stickers」 的滿版印花設計，以黑色底布襯托繽紛貼紙圖騰，將品客經典視覺元素以塗鴉拼貼方式重新演繹，營造濃厚街頭潮流氛圍。LeSportsac招牌旅行袋、斜背包與托特包全換上全新外衣，讓實用包款搖身一變成為吸睛主角。除了高辨識度印花系列外，品牌也推出風格截然不同的 「Pringles Embroidery Capsule」。系列以溫柔象牙白作為主色調，搭配精緻刺繡細節呈現低調時髦感，相較於滿版圖騰更顯日常百搭，也展現聯名系列的另一種面貌。

▲LeSportsac 。（圖／品牌提供）

▲LeSportsac 。（圖／品牌提供）

▲LeSportsac品客經典日常後背包NT$8,000；品客奢華中型旅行袋NT$7,200。（圖／品牌提供）

▲LeSportsac 。（圖／品牌提供）

▲LeSportsac 。（圖／品牌提供）

▲品客加大型化妝包NT$2,800；品客圓筒包吊飾NT$2,200。（圖／品牌提供）

最讓人忍不住掏錢的，則是本次推出的限定配件，以原味、洋蔥與香濃起司三種經典口味打造的 Pringles Charm 吊飾，直接把迷你薯片罐縮小掛上包包，可愛程度滿分；另外兩款化妝包更特別加入聯名限定紅色拉鍊與客製化拉片細節，從開關拉鍊的瞬間就充滿收藏樂趣。

看更多話題聯名

▲▼ 世足聯名 。（圖／品牌提供）

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▲SUPERSTAR II COCA-COLA NTD4,690。（圖／品牌提供）

adidas Originals 此次為歡慶 2026 FIFA 世界盃推出全新聯名系列，回溯雙方自 2002 年世界盃展開合作的經典記憶，以「Originals are the Real Thing」為主題，融合千禧年代街頭風格與運動基因。系列最大亮點在於大量運用 Coca-Cola 經典視覺元素，包括復古廣告圖像、標誌字體以及品牌代表性的紅白配色，透過拼貼手法重新演繹球衣設計，打造濃厚 Y2K 氛圍。

▲世足聯名 。（圖／品牌提供）

▲世足聯名 。（圖／品牌提供）

關鍵字：

LeSportsac, 品客聯名, 潮流包款, 限定設計, 時尚配件

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