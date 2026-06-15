為何有人總愛挑毛病？「反駁型人格」3特點　問題未必出在你身上





▲為何有人總愛挑毛病？「反駁型人格」3特點 。（圖／翻攝自IG tvn）

記者鮑璿安／綜合報導

你是否遇過這樣的人：分享一個想法，他先說「不是這樣吧」；講述一段經歷，他立刻找出漏洞；甚至連簡單閒聊，都能演變成辯論大會。這類經常習慣反駁、糾正或否定他人的行為，近年被許多人稱為「反駁型人格」。雖然它並非正式心理學名詞，但確實反映出某些常見的人際互動模式。事實上，愛反駁不一定代表惡意，有時反而與個人的成長背景、心理需求及溝通習慣有關。

1. 透過反駁證明自己的價值感

有些人習慣在對話中指出問題，不是為了攻擊對方，而是希望展現自己的知識與能力。當他們成功找出漏洞或提出不同觀點時，會獲得成就感與優越感。這類人往往將「我比別人更懂」視為自我價值來源，因此即使在不需要爭辯的情境下，也容易本能地進入糾錯模式。久而久之，對話變成競賽，而非交流。

2. 缺乏安全感，害怕自己被否定

看似強勢的人，其實未必自信，心理學認為，部分習慣否定別人的人，內在可能存在較強的不安全感。透過否定他人、維持主導權，可以暫時降低自己被挑戰或被看輕的焦慮。換句話說，反駁有時是一種防禦機制，當一個人過度在意對錯，就可能把每次對話都當成需要獲勝的戰場。

3. 把討論當成思考方式

還有一種人並非刻意唱反調，而是習慣從反面思考問題。他們的大腦運作模式偏向批判分析，第一反應往往是尋找風險、漏洞或不同可能性。這類人常出現在法律、研究、工程等需要邏輯推理的領域。他們未必想否定別人，只是習慣從質疑開始思考。然而若缺乏同理心與表達技巧，就容易讓身邊的人感到被潑冷水。